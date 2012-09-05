Выбор автодилера при покупке новой модели для любого водителя имеет огромное значение. Именно от продавца зависят условия приобретения транспортного средства, гарантия, сервисное обслуживание и оформление необходимой документации. Автосалон Urus Auto в этом отношении нареканий не имеет. Существует он около пяти лет, но за пройденные годы сумел заслужить уважение среди автолюбителей. Здесь в продаже представлено боле сорока марок авто ведущих мировых брендов автопрома - Рено, Шевроле, Форд, Хонда, Ситроен и других. В шоу-руме салона заинтересованные посетители найдут разнообразные модификации автотранспортных средств и приобретут их на наиболее выгодных для себя условиях.



Читая урус авто отзывы, вы легко убедитесь, насколько добросовестно и честно работает компания на отечественном автомобильном рынке. Здесь все предусмотрено для лучшего обслуживания клиентуры. Приветливый и опытный персонал поможет разобраться в любой модели, предоставит детальную информацию и запишет на тест-драйв если вы определитесь с выбором. Благодаря клиентоориентированности авторитет компании постоянно растет. Это помогает постоянно увеличивать число продаж и прибыль автосалона. Урус Авто имеет официальные дилерские отношения с вышеперечисленными брендами, благодаря чему получает автотранспортные средства по наиболее доступной для покупателей стоимости.

Привлекательные цены на авто разных модификаций и марок - еще одно неоспоримое преимущество дилера. Представленные в шоу-руме автомобили можно купить гораздо дешевле, чем в других столичных автосалонах. Покупатели получают авто с необходимой гарантийной и страховочной документаций в минимальные сроки, без лишних хлопот или бюрократии. Все это является заслугой хорошо подготовленного и опытного менеджерского состава автосалона. Сотрудники Урус Авто сделают все возможное, чтобы помочь клиенту в выборе и покупке авто, а также оформлении необходимой документации.



Если вам не удалось скопить полную сумму на приглянувшуюся модель авто, отчаиваться не стоит. Автосалон имеет партнерские отношения с более чем двадцатью российскими банками. С их перечнем заинтересованные лица смогут ознакомится на официальном веб-сайте дилера. Благодаря этому в автосалоне доступны разнообразные кредитные программы, выбрать которые клиенты смогут в соответствии со своими потребностями и возможностями. А оформление подобных программ не требует от покупателей предъявления справок о доходах и доказывания своей платежеспособности. Достаточно собрать несколько документов, и кредит будет оформлен в кротчайшие сроки.

