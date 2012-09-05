Выбор автодилера при покупке новой модели для любого водителя имеет
огромное значение. Именно от продавца зависят условия приобретения
транспортного средства, гарантия, сервисное обслуживание и оформление
необходимой документации. Автосалон Urus Auto в этом отношении нареканий
не имеет. Существует он около пяти лет, но за пройденные годы сумел
заслужить уважение среди автолюбителей. Здесь в продаже представлено
боле сорока марок авто ведущих мировых брендов автопрома - Рено,
Шевроле, Форд, Хонда, Ситроен и других. В шоу-руме салона
заинтересованные посетители найдут разнообразные модификации
автотранспортных средств и приобретут их на наиболее выгодных для себя
условиях.
Читая урус авто отзывы, вы легко убедитесь, насколько добросовестно и
честно работает компания на отечественном автомобильном рынке. Здесь все
предусмотрено для лучшего обслуживания клиентуры. Приветливый и опытный
персонал поможет разобраться в любой модели, предоставит детальную
информацию и запишет на тест-драйв если вы определитесь с выбором.
Благодаря клиентоориентированности авторитет компании постоянно растет.
Это помогает постоянно увеличивать число продаж и прибыль автосалона.
Урус Авто имеет официальные дилерские отношения с вышеперечисленными
брендами, благодаря чему получает автотранспортные средства по наиболее
доступной для покупателей стоимости.
Привлекательные цены на авто разных модификаций и марок - еще одно неоспоримое преимущество дилера. Представленные в шоу-руме автомобили можно купить гораздо дешевле, чем в других столичных автосалонах. Покупатели получают авто с необходимой гарантийной и страховочной документаций в минимальные сроки, без лишних хлопот или бюрократии. Все это является заслугой хорошо подготовленного и опытного менеджерского состава автосалона. Сотрудники Урус Авто сделают все возможное, чтобы помочь клиенту в выборе и покупке авто, а также оформлении необходимой документации.
Если вам не удалось скопить полную сумму на приглянувшуюся модель авто,
отчаиваться не стоит. Автосалон имеет партнерские отношения с более чем
двадцатью российскими банками. С их перечнем заинтересованные лица
смогут ознакомится на официальном веб-сайте дилера. Благодаря этому в
автосалоне доступны разнообразные кредитные программы, выбрать которые
клиенты смогут в соответствии со своими потребностями и возможностями. А
оформление подобных программ не требует от покупателей предъявления
справок о доходах и доказывания своей платежеспособности. Достаточно
собрать несколько документов, и кредит будет оформлен в кротчайшие
сроки.