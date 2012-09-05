Выбор и приобретение персонального транспортного средства - дело достаточно ответственное, требующее максимального внимания. Покупать авто у частников на автомобильных рынках связано с определенными рисками. Многие автовладельцы используют мошеннические методы продажи, обманывая клиентов в таких вопросах, в которых они не разбираются. В результате после приобретения авто новому владельцу приходится обращаться в СТО по причине поломки важной детали или узла автотранспортного средства. А это требует огромных финансовых затрат. Следовательно, покупать машину лучше у проверенных продавцов.



Иркутск авторынок продажа машин с пробегом Тачки предлагает заинтересованным покупателям огромный выбор моделей с гарантией. Перед выставлением авто на продажу опытные сотрудники салона тщательно тестируют их, проверяя работоспособность каждого узла или детали. Следовательно, приобретая здесь подходящую для вас модель, можете быть уверены в ее надежности и долговечности. С такой машиной вам не придется каждую неделю бегать по профилактикам. Перед тем как выкупить транспортное средство у прежнего владельца проверяется история на предмет арестов, угонов или же залоговых санкций. Поэтому в Тачках вы получаете чистый с юридической точки зрения авто.



Если у покупателя недостаточно средств, он может рассчитывать на помощь в покупке авто со стороны автосалона. Для этого достаточно оставить онлайн-заявку на портале Тачек или же обратиться в иркутский филиал автосалона. После этого будет подготовлена и заполнена вся необходимая документация и отправлена заявка в выбранный покупателем банк. Оформление кредита возможно всего по двум документам. Разные справки о доходах или поручители не потребуются. Подобным образом можно получить до трех миллионов руб. В автосалоне не требуется разовая комиссия за получение кредитов. Минимальная сумма составляет 200 тыс. руб. А максимум через автосалон можно получить 6.5 млн руб.



Для оформления кредита страховой полис КАСКО не требуется. Что же касается процентной ставки, ее формирование происходит в индивидуальном порядке, для каждого клиента по-отдельности. Воспользоваться услугами Тачек может только совершеннолетний гражданин РФ. Учитывается и трудовой стаж покупателя, который не должен быть меньше одного года. А на последней должности он должен быть минимум трехмесячным. В автосалоне созданы все условия для проверки интересующих вас моделей и устраиваются тест-драйвы. Опытные консультанты помогут с выбором подходящего под ваши требования авто и позаботятся о выполнении всех необходимых формальностей или процедур.

