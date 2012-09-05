Выбор и приобретение персонального транспортного средства - дело
достаточно ответственное, требующее максимального внимания. Покупать
авто у частников на автомобильных рынках связано с определенными
рисками. Многие автовладельцы используют мошеннические методы продажи,
обманывая клиентов в таких вопросах, в которых они не разбираются. В
результате после приобретения авто новому владельцу приходится
обращаться в СТО по причине поломки важной детали или узла
автотранспортного средства. А это требует огромных финансовых затрат.
Следовательно, покупать машину лучше у проверенных продавцов.
Иркутск авторынок продажа машин с пробегом Тачки предлагает
заинтересованным покупателям огромный выбор моделей с гарантией. Перед
выставлением авто на продажу опытные сотрудники салона тщательно
тестируют их, проверяя работоспособность каждого узла или детали.
Следовательно, приобретая здесь подходящую для вас модель, можете быть
уверены в ее надежности и долговечности. С такой машиной вам не придется
каждую неделю бегать по профилактикам. Перед тем как выкупить
транспортное средство у прежнего владельца проверяется история на
предмет арестов, угонов или же залоговых санкций. Поэтому в Тачках вы
получаете чистый с юридической точки зрения авто.
Если у покупателя недостаточно средств, он может рассчитывать на помощь в
покупке авто со стороны автосалона. Для этого достаточно оставить
онлайн-заявку на портале Тачек или же обратиться в иркутский филиал
автосалона. После этого будет подготовлена и заполнена вся необходимая
документация и отправлена заявка в выбранный покупателем банк.
Оформление кредита возможно всего по двум документам. Разные справки о
доходах или поручители не потребуются. Подобным образом можно получить
до трех миллионов руб. В автосалоне не требуется разовая комиссия за
получение кредитов. Минимальная сумма составляет 200 тыс. руб. А
максимум через автосалон можно получить 6.5 млн руб.
Для оформления кредита страховой полис КАСКО не требуется. Что же
касается процентной ставки, ее формирование происходит в индивидуальном
порядке, для каждого клиента по-отдельности. Воспользоваться услугами
Тачек может только совершеннолетний гражданин РФ. Учитывается и трудовой
стаж покупателя, который не должен быть меньше одного года. А на
последней должности он должен быть минимум трехмесячным. В автосалоне
созданы все условия для проверки интересующих вас моделей и устраиваются
тест-драйвы. Опытные консультанты помогут с выбором подходящего под
ваши требования авто и позаботятся о выполнении всех необходимых
формальностей или процедур.