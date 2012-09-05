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Автосалон Кунцево
4 Марта 2017
Теги: авто

Приобретение любой модели современного авто в автосалоне избавит вас от любых проблем, связанных с неисправностями или же поломками, которые довольно часто имеют место при приобретении вторичных авто. Автосалон Кунцево является официальными представительством Мицубиси, который занимается реализацией полного модельного ряда этого японского концерна. Необходимо отметить привлекательные цены автосалона, которые намного ниже, чем у других продавцов данной марки. Автосалон предлагает своей клиентуре не только продажу авто, но еще и дополнительные услуги по обслуживанию ТС. 

Если вы решили купить митсубиши в Автосалоне Кунцево, сможете воспользоваться и сервисом техосмотра, отремонтировать ТС, заменить вышедшие из строя детали на новые. Также каждый посетитель автосалона сможет воспользоваться тест-драйвом или же воспользоваться профессиональной консультацией по дальнейшему обслуживанию автотранспортных средств. ТЦ Кунцево является официальным дилером Мицубиси, занимающимся реализацией японских иномарок по выгодной для покупателей стоимости. Оформление покупки в нашем автосалоне можно по наиболее удобной для вас кредитной программе. 

Если вас интересует такая модель, как outlander, можете оформить на нее лизинг. Это позволит покупателям сэкономить достаточно серьезные денежные средства. При этом вы получите авто отличного класса. Не многим знакома услуга Трейд-Ин, которая предоставляется нашей компанией каждому желающему. Суть данной услуги заключается в обмене старого авто, на новейшую модель. Наши менеджеры вычтут стоимость старой машины от общей стоимости новой модели. Это позволит автолюбителям приобрести интересующую их модель по наиболее выгодным для них условиям. 

Высококвалифицированные специалисты автосалона, оперативно и грамотно оформят любую документацию. Каждый из моделей авто японского автоконцерна Мицубиши отличается великолепными техническими спецификациями, а также огромным эксплуатационным ресурсом. Приобретение такого авто позволит вам добиться идеального комфорта, поразит своей экономичностью, а также порадует доступной стоимостью. Чтобы убедиться в этом, достаточно проследовать по доменному адресу http://www.mitsubishi-kuntsevo.ru/auto/l200/ и внимательно ознакомиться с официальным веб-ресурсом Автосалона Кунцево. Здесь вы найдете подробные характеристики моделей, представленных у нас на реализацию.

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