Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Автономная газификация поселков – комплексное решение для всех жильцов




Автономная газификация поселков – комплексное решение для всех жильцов
24 Апреля 2020
Теги: авто

Отсутствие газоснабжения в поселке, может оказаться существенным минусом, снижающим комфортабельность условий проживания. Решением в таких случаях выступает автономная газификация. Но если установка персональной системы с газгольдером для дома, может оказаться дорогостоящим решением, то сократить затраты позволит комплексная газификация поселка.

Подобные проекты предполагают комплексное обеспечение нужд жильцов, при этом затраты на строительство и последующее содержание распределяются поровну между пользователями. В перспективе, подобное решение окупается в течение года эксплуатации, в зависимости от стоимости проекта и количества пользователей.

Какие работы включены в услугу

Для снабжения поселка, как правило, разрабатываются централизованные системы автономного снабжения. В состав систем уже включены все необходимые компоненты для подготовки воды используемой для отопления и в бытовых целях. На практике, в систему входят следующие элементы:

  • Газгольдер, система испарителей, регулирующая автоматика;
  • Котельное оборудование для локальной системы отопления;
  • Бойлерное оборудование для подготовки горячей воды для бытовых нужд;
  • Централизованная система распределения газа.

Подобные решения не только повышают эффективность и комфорт эксплуатируемых жилых хозяйственных объектов, но и снижают стоимость их коммунального обеспечения. Узнать больше о проектах и вариантах систем можно обратившись ООО «Проект-Сервис».

Проекты под каждый объект разрабатываются в индивидуальном порядке, с учетом количества абонентов и объемов потребления. Далее проект проходит согласование и получение разрешения под строительство.

Преимущества автономного газоснабжения поселков

Автономные решения по газоснабжению коттеджных поселков, имеют ряд преимуществ. В частности, выбрать подобную систему стоит по следующим причинам:

  • Доступная стоимость – при распределении финансовой нагрузки на несколько абонентов затраты значительно снижаются;
  • Многофункциональность – полностью удовлетворяются потребности объекта в горячем водоснабжении, отоплении, газе;
  • Гибкость использования – режимы потребления настраиваются исходя из затрат и климатического сезона. В летний период траты сведены к минимуму;
  • Автономность работы – при правильном подборе емкости, можно добиться того, что заправка системы потребуется не чаще чем 1 раз в 3 месяца;
  • Независимость – отсутствует зависимость от магистрального газоснабжения, всегда стабильное давление в трубах.

Автономная газификация коттеджного поселка – это современное и эффективное решение для загородных домовладений. Приемлемая стоимость проекта, делает системы не только эффективными, но и доступными с точки зрения реализации


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Сократите транспортные расходы... - . (+44)
Как сделать покраску дисков ав... - . (+50)
Карбюратор к-126в - . (+62)
Стендовые испытания для устран... - . (+58)
Деньги под залог авто - быстро... - . (+75)
Переход на комплексную систему... - . (+75)
Испытания аппаратуры впрыска... - . (+60)
Электронная система управления... - . (+127)
Разработка двигателя... - . (+126)
Полосатая жизнь Toyota... - . (+112)
Двигатель выдержал трехсотчасо... - . (+117)
Карбюраторный двигатель... - . (+489)
RentDrive: Аренда авто... - . (+496)
Разработка семейства четырехци... - . (+551)
Доработка конструкции двигател... - . (+129)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке