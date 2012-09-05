Отсутствие газоснабжения в поселке, может оказаться существенным минусом, снижающим комфортабельность условий проживания. Решением в таких случаях выступает автономная газификация. Но если установка персональной системы с газгольдером для дома, может оказаться дорогостоящим решением, то сократить затраты позволит комплексная газификация поселка.

Подобные проекты предполагают комплексное обеспечение нужд жильцов, при этом затраты на строительство и последующее содержание распределяются поровну между пользователями. В перспективе, подобное решение окупается в течение года эксплуатации, в зависимости от стоимости проекта и количества пользователей.

Какие работы включены в услугу

Для снабжения поселка, как правило, разрабатываются централизованные системы автономного снабжения. В состав систем уже включены все необходимые компоненты для подготовки воды используемой для отопления и в бытовых целях. На практике, в систему входят следующие элементы:

Газгольдер, система испарителей, регулирующая автоматика;

Котельное оборудование для локальной системы отопления;

Бойлерное оборудование для подготовки горячей воды для бытовых нужд;

Централизованная система распределения газа.

Подобные решения не только повышают эффективность и комфорт эксплуатируемых жилых хозяйственных объектов, но и снижают стоимость их коммунального обеспечения. Узнать больше о проектах и вариантах систем можно обратившись ООО «Проект-Сервис».

Проекты под каждый объект разрабатываются в индивидуальном порядке, с учетом количества абонентов и объемов потребления. Далее проект проходит согласование и получение разрешения под строительство.

Преимущества автономного газоснабжения поселков

Автономные решения по газоснабжению коттеджных поселков, имеют ряд преимуществ. В частности, выбрать подобную систему стоит по следующим причинам:

Доступная стоимость – при распределении финансовой нагрузки на несколько абонентов затраты значительно снижаются;

Многофункциональность – полностью удовлетворяются потребности объекта в горячем водоснабжении, отоплении, газе;

Гибкость использования – режимы потребления настраиваются исходя из затрат и климатического сезона. В летний период траты сведены к минимуму;

Автономность работы – при правильном подборе емкости, можно добиться того, что заправка системы потребуется не чаще чем 1 раз в 3 месяца;

Независимость – отсутствует зависимость от магистрального газоснабжения, всегда стабильное давление в трубах.

Автономная газификация коттеджного поселка – это современное и эффективное решение для загородных домовладений. Приемлемая стоимость проекта, делает системы не только эффективными, но и доступными с точки зрения реализации



