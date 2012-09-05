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Автомобильный механик
28 Сентября 2017
Теги: авто

Он обязан выполнять следующие основные работы: проверку и контроль автомобиля; переговоры с клиентом; проведение испытаний автомобилей или автобусов; выявлять причины отказов и неисправностей; использовать технологические карты, справочники, каталоги, чертежи. Кроме того, он вывешивает автомобиль, заменяет двигатель и другие агрегаты, разбирает и собирает двигатель, проверяет износ деталей, используя мерительный инструмент, ремонтирует или заменяет основные детали, например поршни, шестерни, клапаны, вкладыши, коленчатый вал, блок цилиндров и другие, используя необходимые инструменты и оборудование. После прохождения соответствующих курсов или стажировки автомобильный механик может приобрести более узкую специальность, например: механик по автоматическим коробкам передач; регулировщик; механик по системам кондиционирования; механик по переднему мосту, тормозным системам, системе охлаждения. Механики широкого профиля, как правило, работают на мелких станциях технического обслуживания, общих ремонтных мастерских или на небольших ЛТП. Механики узкого профиля работают на крупных или специализированных предприятиях.

Кузовщики являются специалистами широкого профиля, которые должны уметь: проверить автомобиль и определить стоимость ремонтных работ; производить правку или замену поврежденных деталей кузова с использованием сварки или синтетических материалов; готовить поверхность и производить окраску и подкраску автомобиля; проверять состояние и править раму; выполнять обойные работы, замену стекол, проверку и замену деталей переднего моста. Обращает внимание комплектность выполняемых работ — один специалист при необходимости может выполнить все кузовные работы, что удобно для клиента, особенно в условиях мелких мастерских, и сводит потери времени к минимуму.

Специалист (механик) по техническому обслуживанию автомобилей выполняет в основном операции технического обслуживания и мелкого текущего ремонта (например, замена масла, смазка автомобиля, заправка топливом, замена фильтров, щеток, ремней, свечей, амортизаторов, тяг, деталей подвески, подшипников колес, тормозных колодок), регулирование автомобиля и его агрегатов, замену негодных деталей системы питания, охлаждения, электрооборудования. При работе на СТО и при достаточном опыте этот специалист может получить специальность механика по техническому обслуживанию.

 


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тут были комменты. RIP!






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