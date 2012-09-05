Автомобильный двигатель ЗМЗ-14 был разработан УКЭР ГАЗ для комплектации нового легкового автомобиля высшего класса ГАЗ-14 «Чайка». По конструктивной схеме, рабочему объему цилиндров, диаметру и ходу поршня, по широкому применению алюминиевых сплавов для изготовления базовых и других деталей, близок своему предшественнику - двигателю 3M3-13, но значительно превосходит его по своим технико-экономическим показателям. Двигатель был освоен в производстве в карбюраторном исполнении, имел степень сжатия 8.5 и работал на бензине АИ-95 «Экстра».

Необходимо отметить, что первоначально в течение ряда лет предпринимались попытки поставить на производство двигатель в варианте с впрыском топлива, но от нее пришлось отказаться по причине низкой надежности в то время отечественной аппаратуры впрыска. Для обеспечения требуемых автомобилем мощностных и экономических показателей на двигателе были установлены два двухкамерных карбюратора К-114 и соответствующая впускная труба, в головке цилиндров были применены измененные впускные и выпускные каналы и новая камера сгорания, а также измененные выпускные коллекторы, обеспечивавшие снижение температуры отработавших газов; были изменены фазы газораспределения.

Для исключения стука клапанов на двигателе были установлены гидравлические толкатели.

Для повышения надежности на двигателе были применены: коленчатый вал с закаленными коренными шейками, дополнительные стяжные болты для крепления крышек коренных подшипников, гаситель колебаний клапанных пружин, увеличенный радиус цилиндрической части кулачков распределительного вала, распределительный вал из чугуна с отбеленными вершинами кулачков; введен механизм принудительного вращения клапанов и гаситель крутильных колебаний, применена полнопоточная фильтрация масла и бесконтактная система зажигания.