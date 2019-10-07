Стохастичность и нестабильность. Стохастичность двигателя как объекта управления связана с тем, что из-за его сложности и наличия допусков на размеры деталей у разных двигателей одной и той же модели получаются неодинаковые характеристики. Например, при номинальном значении степени сжа- тия Е = 10 фактическое ее значение в различных цилиндрах может (при случайном неблагоприятном сочетании размеров деталей) колебаться от 9,6 до 10,4. Естественно, что допустимые по условиям бездетонационной работы углы опережения зажигания для разных цилиндров при таком разбросе в значениях £ будут иметь неодинаковую величину.

К числу причин, имеющих вероятностный характер и обусловливающих необходимость отнесения двигателя к числу стохастических объектов, относится нестационарность его показателей. Нестационарность двигателя как объекта управления связана с возникающим в процессе эксплуатации разбросом параметров, вызванным, например, частичной потерей герметичности клапанов и поршневых колец, отложением нагара, изменением среднего давления механических потерь и т. д.

Вероятностный характер работы двигателя с искровым зажиганием отчетливо проявляется на цикловом уровне. Так, серия индикаторных диаграмм последовательных циклов, полученная на стационарном режиме, показывает очевидную разницу в максимальном давлении циклов. Теория объясняет это случайными по своему характеру отклонениями уровня турбулизации, локального состава смеси, концентрации остаточных газов и параметров искрового разряда.