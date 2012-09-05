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Автомобильные запчасти и где их покупать?
17 Августа 2017
Теги: авто

Современное транспортное средство представляет собой совокупность высокотехнологичных, сложных систем, узлов и агрегатов. От того, насколько слажено они работают, зависит не только исправная и стабильная эксплуатация автомобиля, но и наиболее важные моменты. К ним относится безопасность и защищенность водителя, его пассажиров, остальных участников дорожного движения. В связи с этим рекомендуется постоянно следить за всеми деталями, менять их, если они изнашиваются.


Где покупать?

  • Огромный каталог запчастей Рено с широким ассортиментом может быть представлен разными торговыми предприятиями:
  • Официальные дистрибьюторы;
  • Автомобильные мастерские;
  • Перекупщики;
  • Частные производственные компании, специализирующиеся на конкретных изделиях;
  • Поставщики среднего звена, сотрудничающие с производителями, как оригинальной продукции, так и неоригинальной.

Каждый продавец имеет свои отличительные черты, преимущества и недостатки.

Конечно, если имеется такая возможность, лучше заказывать запчасти для Рено у официальных дистрибьюторов. Такие участники рынка сотрудничают напрямую с заводами-производителями. Поэтому они готовы предложить только высококачественные оригинальные запчасти, предназначенные не только для конкретных марок, но и определенных моделей. Вы можете быть уверены, что они вам точно подойдут. Их стоимость – высокая. Но в отличие от дешевых вариантов, они имеют гарантию, отличаются долговечностью, износостойкостью и надежностью.

Не худший вариант – обратиться в автомобильные мастерские. Не каждое подобное предприятие может предложить вам свои запчасти. Обычно это крупные станции, которые скупают транспортные средства, если их невозможно восстановить после ДТП. Далее они разбирают их на запчасти, затем перепродают. Такие детали обычно являются заводскими. Также они уже проверены в процессе эксплуатации, поэтому можно быть уверенными в их износостойкости. Не потребуется обкатка, ведь она уже осуществлялась.

Менее желательна покупка у перекупщиков и поставщиков среднего звена. Первые слишком завышают цену. Кроме того, они обычно приводят внешний вид деталей в порядок, чтобы была возможность продать их дороже.

Вторые сотрудничают с сомнительными производителями. Установка неоригинальных запчастей может обернуться для вас плачевно.

Однако если у вас недостаточно средств для покупки оригиналов, но деталь окончательно износилась, можно купить дешевую замену. Но постарайтесь поменять ее сразу, как только появится возможность.


Дополнительные траты на эксплуатацию автомобиля

Перечисленные торговые предприятия обычно продают не только запчасти, но и:

  • Автомобильные аксессуары;
  • Электрические приборы и приспособления (сигнализация, видеорегистраторы и т.д.);
  • Различные автомобильные жидкости;
  • Краски, маскировочные карандаши, шпатлевки и другие вещества, предназначенные для приведения транспортного средства в порядок.

К подобным товарам можно не относиться столь же требовательно, как к запчастям. Допускается покупка самого дешевого варианта. Это не касается автомобильных жидкостей, ведь они тоже влияют на нормальную, стабильную работу различных механизмов и систем.

Аксессуары, электроника, маскировочные элементы и краску можно купить, выбрав из дешевого сегмента. Но они рассчитаны на небольшой срок службы. Покрашенные места быстро сотрутся. Также некачественная краска почти мгновенно реагирует на воздействие солнечных лучей, она выгорит, сделав прокрашенный участок сильно заметным.


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тут были комменты. RIP!






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