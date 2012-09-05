Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Автомобильные ветровики




Автомобильные ветровики
22 Мая 2019
Теги: авто

С помощью нашего онлайн-магазина процесс подбора автомобильных дефлекторов или же ветровиков значительно упрощен. Для этого достаточно одного клика на нужную вам марку и модификацию авто. Это позволит с легкостью подобрать подходящую вам модель. Дефлекторами называются аэродинамические элементы, обойтись без которых невозможно ни одному автомобилисту. Если автовладелец пожелает выполнить маленькую модернизацию собственного авто, украсить его и улучшить внешний вид, лучше всего подобрать дефлекторы для капота или же окон.

MnogoFarkopov - это онлайн-магазин www.mnogofarkopov.ru, предлагающий автомобильные дефлекторы для разных модификаций или же марок автотранспорта. Здесь представлен впечатляющий выбор оконных дефлекторов, представляющий собой пластиковые козырьки с изогнутыми формами. Функциональным назначением таких изделий является защита салона во время движения от снега, брызг, осадков, пыли или же грязи. Кроме этого оконные дефлекторы способствуют естественному обмену воздушных масс внутри салонов и окружающей средой. Поэтому данный аксессуар пользуется спросом у каждого автолюбителя, особенно у курильщиков.

Устанавливая дефлекторы на боковые окна вы выполняете первичный внешний тюнинг собственного авто. Кроме функциональной нагрузки такие аксессуары отличаются приятным внешним видом. Поэтому они придают автотранспорту оригинальные оттенки. Установить подобные изделия можно с использованием клеевого состава. Также можно просто вставить дефлекторы без использования дополнительных средств крепления. Называют оконные дефлекторы еще и ветровиками. А вот изделия для капота получили в народе название мухобоек. Они способны защитить капот от летящих камешков или же мелкого мусора.

Благодаря своим необычным формам такие изделия сохраняют целостность капота и чистоту. Песок или же камешки из под покрышек не попадают на поверхность лобового стекла. Следует отметить, что именно они являются причиной повреждения, образования сколов или же трещин. Кроме этого дефлекторы охраняют кузов от мелких насекомых. Сегодня множество производителей одновременной выпускают дефлекторы как для окон, также и для капота. В нашем онлайн-каталоге представлены модели, которые идеально подойдут как по своим рабочим характеристикам, также и по эстетическому виду. В комплекте они всегда смотрятся лучше, в сравнении с отдельными аксессуарами от различных компаний-производителей.

.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Поиски продолжаются... - . (+10)
НетГейм - основные преимуществ... - . (+12)
Герман “Куница”... - . (+39)
АвтоСпецТранс - . (+34)
Рабочие лошадки помогут вам ко... - . (+32)
Наливная парфюмерия... - . (+37)
Компания FIAT - . (+35)
Ланос: рулевой наконечник... - . (+37)
Автосалон в Брюсселе... - . (+30)
5 лайфхаков от специалистов ав... - . (+41)
С заботой о труженике: ремонт ... - . (+36)
Не скупись! - . (+56)
Одного осмотра недостаточно... - . (+59)
С удвоенными «Симами»... - . (+75)
Криминальный автобизнес... - . (+144)
Популярное на форуме
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 5 дней назад
Самуи (Путеводитель)... - 03:48, 9 Марта 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Спроси большого начальника ГАИ... - 17:05, 27 Января 2019
Автошоу в Киеве 2012... - 14:58, 19 Января 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 01:38, 17 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 16:45, 3 Ноября 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке