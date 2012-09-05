С помощью нашего онлайн-магазина процесс подбора автомобильных дефлекторов или же ветровиков значительно упрощен. Для этого достаточно одного клика на нужную вам марку и модификацию авто. Это позволит с легкостью подобрать подходящую вам модель. Дефлекторами называются аэродинамические элементы, обойтись без которых невозможно ни одному автомобилисту. Если автовладелец пожелает выполнить маленькую модернизацию собственного авто, украсить его и улучшить внешний вид, лучше всего подобрать дефлекторы для капота или же окон.



MnogoFarkopov - это онлайн-магазин www.mnogofarkopov.ru, предлагающий автомобильные дефлекторы для разных модификаций или же марок автотранспорта. Здесь представлен впечатляющий выбор оконных дефлекторов, представляющий собой пластиковые козырьки с изогнутыми формами. Функциональным назначением таких изделий является защита салона во время движения от снега, брызг, осадков, пыли или же грязи. Кроме этого оконные дефлекторы способствуют естественному обмену воздушных масс внутри салонов и окружающей средой. Поэтому данный аксессуар пользуется спросом у каждого автолюбителя, особенно у курильщиков.



Устанавливая дефлекторы на боковые окна вы выполняете первичный внешний тюнинг собственного авто. Кроме функциональной нагрузки такие аксессуары отличаются приятным внешним видом. Поэтому они придают автотранспорту оригинальные оттенки. Установить подобные изделия можно с использованием клеевого состава. Также можно просто вставить дефлекторы без использования дополнительных средств крепления. Называют оконные дефлекторы еще и ветровиками. А вот изделия для капота получили в народе название мухобоек. Они способны защитить капот от летящих камешков или же мелкого мусора.



Благодаря своим необычным формам такие изделия сохраняют целостность капота и чистоту. Песок или же камешки из под покрышек не попадают на поверхность лобового стекла. Следует отметить, что именно они являются причиной повреждения, образования сколов или же трещин. Кроме этого дефлекторы охраняют кузов от мелких насекомых. Сегодня множество производителей одновременной выпускают дефлекторы как для окон, также и для капота. В нашем онлайн-каталоге представлены модели, которые идеально подойдут как по своим рабочим характеристикам, также и по эстетическому виду. В комплекте они всегда смотрятся лучше, в сравнении с отдельными аксессуарами от различных компаний-производителей.

