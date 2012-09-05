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Автомобильные тормозы
1 Августа 2017
Теги: авто

Автомобильные тормозы делятся на два основных типа: барабанные и дисковые. Барабанные тормозы в свою очередь делятся на внутренние и внешние. Каждый тормоз состоит из двух частей (или комплектов), первая из которых прикрепляется к колесу или его валу и составляет с колесом кинематическое целое, а вторая прикрепляется к раме автомобиля или балке оси таким образом, что не может вращаться. Кроме того, имеется механизм, посредством которого между этими двумя частями создаётся трение (т. е. производится включение тормоза). Если тормоз включён при движении автомобиля, трение между его частями преодолевается, что в результате вызывает поглощение части кинетической энергии движущегося автомобиля, скорость которого вследствие этого уменьшается. Любите слушать музыку в хорошем качестве? Тогда вам непременно стоит наушники битсы купить. С их помощью вы сможете насладится действительно высококлассным звуком.

Тормозы каждого автомобиля или автопоезда, движущегося со скоростью 32 км/час по сухой, твёрдой, приблизительно ровной мостовой, свободной от посторонних наносов, должны обеспечивать их остановку на дистанции 9 м при тормозах на четыре колеса и 13,5 м при тормозах на два колеса, ручные же тормозы для автомобиля или автопоезда, движущегося со скоростью 32 км/час,-—; на дистанции 23 м. При тех же условиях и на всех не только легковых автомобилях вместимостью менее 8 пассажиров эти тормозы должны обеспечивать удержание автомобиля на уклоне 25%. Все автоцистерны должны иметь тормозы на четыре колеса, а цистерны- прицепы или полуприцепы должны иметь автоматический тормоз, включающийся в случае отрыва прицепа от тягача. Кроме того, тормоз прицепа должен включаться одновременно с тормозом тягача или работать с некоторым опережением.

Прежде требовалось наличие двух независимых тормозных систем. В настоящее время часто привод от педали и ручной привод действуют на общие тормозные колодки, и поэтому системы не являются полностью независимыми. Требуется также, чтобы при поломке в любом месте тормозной системы автомобиль сохранил тормозы по крайней мере на двух колёсах.

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тут были комменты. RIP!






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