Светодиодным лампам стремительными темпами удается вытеснить с рынка обычные лампы. Нашу сферу жизни все больше наполняет использование светодиодных ламп благодаря своему преимуществу. Светодиодные лампы по своим свойствам существенно отличаются от галогенных ламп и ламп накаливания.



Главное свойство светодиодных ламп заключается в том, что они более экономичные. В отличие от ламп накаливания, светодиоды потребляют в несколько раз меньше электроэнергии при одинаковой яркости. В автомобильной сфере применения это ощутимо снижает бортовую сеть автомобиля, существенно снижая расход топлива.



Второе свойство светодиодных ламп заключается в том, что у них имеется большая надежность, а также устойчивость к вибрациям. Благодаря такой характеристики светодиодные лампы могут нормально работать в сложных условиях, таких как неровность дорожного полотна. При частых циклах включения и выключения не происходит обрыва спирали, чем чаще всего страдают лампы накаливания.



Автомобильные светодиодные лампы имеют малую инерционность. Таким образом, они могут загораться сразу при поступлении питания. Лампы накаливания же загораются только после разогрева спирали, а для этого требуется некоторое количество времени. Светодиодные лампы смогут прослужить в течение всего срока эксплуатации автомобиля, они компактны, защищены водонепроницаемым корпусом, могут излучать разные цвета, практически не нагреваются. Главное преимущество светодиодных ламп в том, что они могут давать больше света на Ватт потребляемого электричества, чем обычные лампы накаливания.



Светодиодные лампы представляются в большом выборе оттенков, а также различаются по техническим параметрам и назначению. Светодиодные лампы можно подобрать для определенной марки автомобиля. Светодиодные лампы различаются по маркировке – цоколю. В настоящее время выпускаются светодиодные лампы практически под все существующие типы цоколей.



Рассмотрим светодиодные лампы h4. Автомобильные лампы с цоколем h4 предназначаются для установки в фары ближнего и дальнего света. Между собой светодиодные лампы h4 отличаются по яркости, мощности, типу светодиода, типу охлаждения и страной производителя. От этих параметров зависит и стоимость на светодиодные лампы h4.



Для рефлекторной оптики лучше всего подходят светодиодные лампы h4 на маленьких светодиодах, так как светодиоды имитирует нить накаливания. Огромное предпочтение автомобилисты отдают светодиодам Philips Z ES или SEOUL CSP.