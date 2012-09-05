К выбору шин для персонального транспорта каждый автовладелец относится с
особой осторожностью и вниманием. О проблеме можно забыть если выбрать
высококачественные покрышки Нокиан, которые выпускает одноименная
финская компания. Производственные мощности компании расположены не
только на территории Финляндии, но и в России. Финские инженеры создали
уникальную формулу производства выносливых зимних покрышек,
выдерживающих наиболее низкие температуры. Поэтому зимние шины nokian используются на заснеженных и обледеневших дорожных покрытиях,
демонстрируя отличные эксплуатационные свойства. Не менее качественными
является и летняя резина финского производства.
Среди отличительных особенностей покрышек Нокиан необходимо отметить
высокую прочность, долговечность и надежность. Говоря о Финляндии, мы
думаем о длинных зимах и суровом полярном климате. Производством зимних
шин финский концерн Nokian Tyres начал заниматься в далеком 1934 году.
Сегодня компания лидирует в данном сегменте рынке, поставляя уникальные
изделия в разные страны. Кроме этого под маркой выпускаются всесезонные и
летние покрышки, ничем не уступающие зимним аналогам. Рассчитаны они
для использование не только на легковом, но и на грузовом
автотранспорте.
Nokian производит разнообразные линейки сезонных покрышек уникальной
направленности. Благодаря этому компании удается удовлетворять растущие
потребности автолюбителей. Если вы эксплуатируете персональный транспорт
в экстремальных зимних условиях, лучше отдать предпочтение шипованнымм
версиям. А для повышения эстетической привлекательности авто, выбирайте
фрикционные колеса обеспечивающие безопасность и отличное сцепление с
дорожным полотном в зимний сезон. Финская резина сегодня пользуется
заслуженным признанием среди экспертов и автовладельцев.
Специально для стран Северной Америки финская компания разработало
уникальную линию всесезонных покрышек. Эти регионы характеризуются
преимущественно более мягким климатом, с редкими заморозками и снегом.
Протекторы таких шин отличаются длительным эксплуатационным сроком,
небольшим сопротивлением качению и улучшенной управляемостью, благодаря
которым достигается большая экономия топлива. А летние модели обладают
высокой производительностью. Благодаря отменному качеству такой резины
многие автомобильные производители, например, Мерседес, Порше и другие
используют их в базовой комплектации своих моделей. Небольшое количество
ламелей на протекторах, крупные блоки и широко открытые канавки этих
шин обеспечивают великолепные эксплуатационные характеристики. В
производстве летних моделей финская компания использует более мягкую
резину, чем в круглогодичных аналогах. Водители, ищущие наиболее
качественные летние шины для езды на мокрой или сухой дороге, лучше
выбрать комплект Nokian.