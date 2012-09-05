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Автомобильные шины марки Nokian
20 Января 2021
Теги: авто

К выбору шин для персонального транспорта каждый автовладелец относится с особой осторожностью и вниманием. О проблеме можно забыть если выбрать высококачественные покрышки Нокиан, которые выпускает одноименная финская компания. Производственные мощности компании расположены не только на территории Финляндии, но и в России. Финские инженеры создали уникальную формулу производства выносливых зимних покрышек, выдерживающих наиболее низкие температуры. Поэтому зимние шины nokian используются на заснеженных и обледеневших дорожных покрытиях, демонстрируя отличные эксплуатационные свойства. Не менее качественными является и летняя резина финского производства.

Среди отличительных особенностей покрышек Нокиан необходимо отметить высокую прочность, долговечность и надежность. Говоря о Финляндии, мы думаем о длинных зимах и суровом полярном климате. Производством зимних шин финский концерн Nokian Tyres начал заниматься в далеком 1934 году. Сегодня компания лидирует в данном сегменте рынке, поставляя уникальные изделия в разные страны. Кроме этого под маркой выпускаются всесезонные и летние покрышки, ничем не уступающие зимним аналогам. Рассчитаны они для использование не только на легковом, но и на грузовом автотранспорте.

Nokian производит разнообразные линейки сезонных покрышек уникальной направленности. Благодаря этому компании удается удовлетворять растущие потребности автолюбителей. Если вы эксплуатируете персональный транспорт в экстремальных зимних условиях, лучше отдать предпочтение шипованнымм версиям. А для повышения эстетической привлекательности авто, выбирайте фрикционные колеса обеспечивающие безопасность и отличное сцепление с дорожным полотном в зимний сезон. Финская резина сегодня пользуется заслуженным признанием среди экспертов и автовладельцев.

Специально для стран Северной Америки финская компания разработало уникальную линию всесезонных покрышек. Эти регионы характеризуются преимущественно более мягким климатом, с редкими заморозками и снегом. Протекторы таких шин отличаются длительным эксплуатационным сроком, небольшим сопротивлением качению и улучшенной управляемостью, благодаря которым достигается большая экономия топлива. А летние модели обладают высокой производительностью. Благодаря отменному качеству такой резины многие автомобильные производители, например, Мерседес, Порше и другие используют их в базовой комплектации своих моделей. Небольшое количество ламелей на протекторах, крупные блоки и широко открытые канавки этих шин обеспечивают великолепные эксплуатационные характеристики. В производстве летних моделей финская компания использует более мягкую резину, чем в круглогодичных аналогах. Водители, ищущие наиболее качественные летние шины для езды на мокрой или сухой дороге, лучше выбрать комплект Nokian.

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