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Автомобильные ресурсы в сети
27 Июля 2021
Теги: авто

Единственное,, что может послужить препятствием для доступа к автомобильным ресурсам сети Интернет для многих жителей России - это невысокая обеспеченность населения домашними компьютерами и отсутствие опыта работы в Интернете. Но и здесь все не так страшно. Последнее время в Москве и в других городах России стали открываться так называемые Интернет-кафе, где за небольшую плату каждый желающий может на некоторое время арендовать компьютер и побродить по Web- узлам и сайтам Интернета, найти и "скачать" необходимую информацию.

В Москве такое кафе есть, например, в центре города: на улице Кузнецкий мост, дом 12, в здании Государственной публичной научно- технической библиотеки. Время работы с 9 до 22 часов по рабочим дням. Стоимость одного часа - 30 руб. Такие же кафе есть и в других районах города, например во Всеросийском выставочном центре (ВВЦ).

Отсутствие навыка работы в Интернете тоже не должно останавливать потенциальных пользователей. Войти в Интернет и передвигаться от сайта к сайту не представляет никакого труда даже неподготовленному человеку.

Чтобы войти в Интернет, надо на экране монитора установить стрелку на значок Интернета и дважды щелкнуть левой клавишей "мышки". Затем в открывшейся картинке установить стрелку на адресе Web-узла и, щелкнув "мышкой" один раз, перейти в режим ввода информации. Затем набрать на клавиатуре компьютера адрес нужного Web-узла, например поискового сервера и нажать клавишу "Enter". Затем можно передвигаться внутри Интернета, используя технологию www., т. е. щелкая мышкой на том или ином выделенном слове или фразе. В крайнем, затруднительном случае можно воспользоваться услугами консультантов, которые всегда есть в подобных кафе.

Так что мой вам совет: попробуйте свои силы - воспользуйтесь возможностями, которые предоставляет Интернет. Он позволит вам получить максимум информации при минимуме финансовых и трудовых затрат.

В заключение хочется выразить надежду, что советы и рекомендации по выбору и покупке автомобиля, данные в этой книге, помогут потенциальным покупателям не "лопухнуться" и действительно купить автомобиль, отвечающий их желаниям и запросам.

Volvo Р1800 был куплен у нью-йорского дилера в 1966 году неким Ирвом Гордоном. Это первый и единственный владелец автомобиля. Машина верно служит ему и поныне. Он ежедневно ездит на ней на работу. Рекордный километраж Volvo накрутил не только по США. Автомобилю знакомы дороги Канады, Англии, Швеции, Голландии, Германии. Секрет поразительной выносливости, по словам хозяина, прост: надо вовремя обслуживать автомобиль, следовать всем рекомендациям производителя и использовать только фирменные запчасти Volvo.


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