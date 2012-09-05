Одна из наиболее распространенных станций — японская ONWA. Она существует в нескольких вариантах: AM/FM, более дешевый AM (кстати, с кнопкой SCANNER) и еще один AM, но поменьше габаритами, так называемая Alan 18 AM/FM. Можно встретить вариант, переделанный под 40 + 40 каналов, и есть еще Mega Jet AM/FM 40 + 40, похожий на ONWA, как две капли воды.

Все объясняется просто: компания ONWA при заказе больших партий готова писать на рациях что угодно — например, Ельцин... Столичная фирма Радио Коммуникации и Компьютеры заказывает персональный лейбл Mega Jet, проводит входной контроль раций, переделывает их под 40 + 40 и дорабатывает качество звучания динамика. Впрочем, точно такую же обработку на фирме проходят и обычные ONWA, при этом они стоят на 5,5 тыс. руб. дешевле. На базе Mega Jet существует ретранслятор, и уже принимаются заказы на Фермер-27 (150 тыс. руб.).— это MegaJet, встроенный в стационарный блок питания с динамиком производства завода Мосэнерго.

Второе место по популярности прочно держат станции американской корпорации Midland. Есть разные варианты (все AM), но они отличаются только дизайном, а Midland 77-092 — всего лишь «маленькая о.нвочка» с другими надписями. Из всех станций Midland — наиболее «ширпотребовские», специалисты ужасаются качеству пайки контактов, а зачастую требуются дополнительная «подкрутка» и доводка.

Впрочем, аппаратура, работающая в AM, мало отличается друг от друга, несмотря на разброс цен. Это, как правило, американские модели: СВ-Master, Cobra, General Electric, Pyramid, Road Alert. Утверждают, что у Road Alert почище звук, a СВ-Master и G. Electric хорошо собраны, поэтому не нуждаются в доводке. Кстати, последняя модель имеет интересный дизайн, но пластмассовый корпус (хуже защита от помех).



