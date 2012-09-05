Классом выше стоят станции Alan итальянской компании СТЕ. Самый дорогой — Alan 87, но он подходит в основном «сибистам «-профессионалам из-за обилия ручек и «нелегальных» характеристик (271 канал, модуляция SSB и мощность до 25 Вт).

Немного дешевле, но зато не противоречит законам Alan 28. Помимо всяких кнопочек, годных скорее для баловства, чем для работы, он имеет измеритель мощности и КСВ-метр.

У Alan 18 меньше лишних тумблеров, есть шкала мощности, ручка MIC GAIN плюс кнопка LOCAL/DX. Пожалуй, эго наиболее удобная для работы модель Alan.

Alan 44 еще проще, из дополнений имеет только шкалу мощности.

Есть Alan 80 и Alan 100, совсем простые модели... Но это — наш знакомый Midland, только в исполнении AM/FM. Немудрено — почти все станции Alan выпускаются по лицензии Midland.

И, наконец, самые серьезные, но и самые дорогие СВ- станции на нашем рынке, французские President (для США обозначаются Uniden). Несмотря на филиппинский монтаж, они и за рубежом стоят на треть дороже, чем остальные станции.

Основных отличий несколько: во-первых, President собран полностью на микросхемах, т. е. выполнен на более современном уровне, чем остальные Си- Би, имеет очень хорошую избирательность по каналу (т. е. переговоры на одном канале не «влезают» в другой) и хороший динамический диапазон (разницу между близким и дальним приемом). Фирма Бермос, представитель President в России, продает всю гамму, где станции носят имена различных президентов США, а антенны — названия штатов. JimmyAMстоит $93, JohnnyAM — $110. Все остальные станции, начиная с Harry ($120) и заканчивая роскошным Lincoln ($400), работают в AM/FM, причем наиболее дорогие модели опять же подходят лишь профессионалам из-за обилия функций, «нелегальной» мощности, большого числа каналов и модуляции SSB. A Lincoln имеет даже CW — возможность работы телеграфом!