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Автомобильные приборы
7 Апреля 2017
Теги: авто

Установленные на автомобилях приборы можно разделить на пилотажные и контрольные. Пилотажные приборы позволяют водителю реализовывать оптимальные (экономичный, скоростной) алгоритмы регулирования скорости автомобиля, контролировать успешность решения поставленной задачи. К пилотажным приборам относятся: тахометр, спидометр, эконометр, маршрутный компьютер. Контрольные приборы и индикаторы информируют о состоянии систем и агрегатов автомобиля для предотвращения случаев выхода их из строя.

Надежность использования показаний приборов обеспечивается их обзорностью и такой организацией шкал, которая обеспечивает быстроту считывания показаний.

Внешняя информативность. Свойство автомобиля информировать других участников движения о своем положении на дороге и намерениях водителя по изменению скорости и направления движения называется его «внешней информативностью». Внешняя информативность зависит от размеров, формы и цвета кузова, наличия и расположения световозвращателей, внешней световой сигнализации, звукового сигнала. Торопитесь? Закажите такси тут. Профессиональный водитель на комфортабельном авто быстро довезет куда вам будет нужно.

Грузовые автомобили средней и большой грузоподъемности, автопоезда, автобусы благодаря своим габаритам более заметны и лучше различаемы, чем легковые автомобили и мотоциклы. Автомобили, окрашенные в темные цвета (черный, серый, зеленый, синий), из-за трудностей их различения попадают в ДТП чаще, чем автомобили, окрашенные в яркие цвета. Для повышения различимости автомобилей по правилам, принятым в ряде стран (Латвия, Финляндия, Норвегия), на движущемся автомобиле должен быть включен ближний свет в светлое время суток. Российские ПДД требуют этого, к сожалению, только в отношении мотоциклов и автопоездов.

В темное время суток возможность получения информации обеспечивают световые приборы. Требования к размерам освещенного пространства и силе света устанавливают нормативы безопасности. Для встречного разъезда применяется ближний свет. Для движения в свободных условиях — дальний свет. В дождь фары загрязняются. Для их очистки применяется система обмыва и очитки фар от грязи.

 

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