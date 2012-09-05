Назначением порогов и подножек, которые подходят Toyota Hilux является защита авто при передвижении по бездорожью или же сложной дороге. Именно эти детали принимают удары различного дорожного мусора, бревен или же камней, не допуская повреждения кузова. Также они выполняют декоративную функцию, дополняя при этом интерьер внедорожника. Благодаря подобным элементам модель Хайлюкс смотрится еще более мощным и брутальным. Используя такие пороги люди любой комплектации или же возраста легко забираются на высокие сиденья без посторонней помощи.

Надежное крепление порогов обеспечивает их долговечность. Кроме этого они способны выдерживать огромные нагрузки. Поверхность подобных элементов украшается насечками, которые предотвращают скольжение обуви в морозные дни. Прежде чем купить пороги на Хайлюкс, необходимо знать об их преимуществах. Отличаются такие элементы простотой установки. Чтобы осуществить монтаж порогов нет необходимости внесения изменений в кузовную конструкцию авто. Справиться с подобной задачей легко можно самостоятельно. Комплектуются они всеми необходимыми элементами крепления.

Нельзя не отметить и надежность конструкции подобных порогов. Для изготовления подобных деталей используется наиболее прочная сталь, которая не подвержена коррозионным процессам. А прочный крепеж рассчитан на огромные температурные перепады или же воздействия механического характера. Не менее важным является и долговечность порогов Тойота Хайлюкс. По истечению времени они сохраняют свои свойства. Они прослужат владельцам столько же, сколько и модель авто. Это подтверждается и исследованиями производителя. В нашем онлайн-магазине доступны разнообразные пороги для всех модификаций Хайлюкс.

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