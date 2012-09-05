Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Автомобильные пороги




Автомобильные пороги
17 Декабря 2017
Теги: авто

Назначением порогов и подножек, которые подходят Toyota Hilux является защита авто при передвижении по бездорожью или же сложной дороге. Именно эти детали принимают удары различного дорожного мусора, бревен или же камней, не допуская повреждения кузова. Также они выполняют декоративную функцию, дополняя при этом интерьер внедорожника. Благодаря подобным элементам модель Хайлюкс смотрится еще более мощным и брутальным. Используя такие пороги люди любой комплектации или же возраста легко забираются на высокие сиденья без посторонней помощи. 

Надежное крепление порогов обеспечивает их долговечность. Кроме этого они способны выдерживать огромные нагрузки. Поверхность подобных элементов украшается насечками, которые предотвращают скольжение обуви в морозные дни. Прежде чем купить пороги на Хайлюкс, необходимо знать об их преимуществах. Отличаются такие элементы простотой установки. Чтобы осуществить монтаж порогов нет необходимости внесения изменений в кузовную конструкцию авто. Справиться с подобной задачей легко можно самостоятельно. Комплектуются они всеми необходимыми элементами крепления. 

Нельзя не отметить и надежность конструкции подобных порогов. Для изготовления подобных деталей используется наиболее прочная сталь, которая не подвержена коррозионным процессам. А прочный крепеж рассчитан на огромные температурные перепады или же воздействия механического характера. Не менее важным является и долговечность порогов Тойота Хайлюкс. По истечению времени они сохраняют свои свойства. Они прослужат владельцам столько же, сколько и модель авто. Это подтверждается и исследованиями производителя. В нашем онлайн-магазине доступны разнообразные пороги для всех модификаций Хайлюкс. 

Инком Центр предлагает потенциальным клиентам полный выбор описанных выше порогов, которые производятся специально для российских дорог. Они поставляются на наши склады крупнейшими дистрибьюторами и компаниями-производителями. Каждая из деталей имеет соответствующую сертификационную документацию. Для выбора подходящей модели, достаточно посещение соответствующей категории нашего веб-ресурса. Три складских хозяйства позволяет нам постоянно иметь в наличии любые категории товаров, в том числе и пороги. А разветвленная партнерская сеть позволяет команде Инком Центр выполнять доставки в любой регион или же город страны. Основным нашим поставщиком разнообразных автомобильных аксессуаров является завод Carryboy, который по-праву считается мировым лидером по выпуску таких товаров. Особое внимание привлекает стекловолоконное оборудование и аксессуары, производимые бредом для пикапов, которые отличаются не только своим дизайном, и отменным качеством.

.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Нагрузка на подшипники шкворня... - . (+42)
Правое и левое управления... - . (+49)
Материалы для поворотных цапф... - . (+43)
Ось с концами в форме кулака... - . (+51)
Типы механизмов, управляющих т... - . (+70)
Автоматическое освобождение на... - . (+70)
Поперечные валики... - . (+80)
Тормозной привод... - . (+87)
Удобный ресурс поиска автозапч... - . (+145)
Методы оценки эксплуатационной... - . (+94)
Дисковые тормозы... - . (+96)
Пружины сцепления... - . (+110)
Смазка сцепления... - . (+101)
Сцепление с металлическими дис... - . (+104)
Многодисковые сцепления с сухи... - . (+102)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке