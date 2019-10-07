Защитные автомобильные пленки марки STEK пользуются сегодня особым спросом. Компания была основана в конце семидесятых годов прошедшего столетия. Сегодня она является крупнейшим производителем и поставщиков защитных пленок. Поставляет она продукцию на американский, российский, китайский, ближневосточный и канадский рынки. Сегодня пленки данной марки доступны более чем в шестидесяти странах мира. Заказать их могут и украинские автолюбители. Защитная продукция СТЕК относится к третьему поколению, не имея на рынке аналогов. В таких пленках объединены преимущества полиуретана и возможностей для детейлинга. Кроме этого необходимо отметить наличие гидрофобных свойств. Производитель выполняет дополнительную очистку полиуретана, благодаря которой достигается абсолютная прозрачность защитных пленок.



Современные модификации авто являются результатом кропотливого труда дизайнеров, инженеров и технологов. Производители не жалеют сил и ресурсов, добиваясь максимального удобства для водителей, красоты и комфорта. Ведь при выборе модели мы смотрим прежде всего глазами. Нас интересует качество исполнения и дизайн кузова. Однако назвать кузов лишь декоративным элементом нельзя. Он является наиболее дорогостоящей деталью авто, нуждающуюся в тщательном уходе. От гравия могут появится сколы. А мелкие ДТП оставляют царапины на поверхности кузова. Если вы обратитесь к недобросовестным мойщикам, могут образоваться потертости. Избежать подобные повреждения фактически невозможно, даже если вы поставите свое автотранспортное средство в гараж. А езда по загородным трассам или же выезды на природы всегда оставляют мелкие повреждения.



Климат нашей страны отличается своими особенностями. Поэтому негативного влияния химических реагентов, используемых на наших дорожных покрытиях в зимние месяцы избежать не удастся. Кузовная часть авто быстро теряет первоначальную привлекательность. Кроме этого развиваются коррозионные процессы. До появления современных решений, автовладельцам приходилось регулярно перекрашивать свои авто. Однако такой способ не позволял устранить царапины или же скоры. Они просто закрашивались, а со временем опять появлялись. Стоимость перекрашенных авто значительно ниже моделей с оригинальной покраской.



Благодаря развитию новых технологий, на рынке появились защитные пленки, помогающие сохранять транспортные средства в первозданном виде. Американские и европейские автолюбители узнали о них гораздо раньше украинских коллег. На украинском рынке они появились около десяти лет тому назад. Однако с момента появления таких автопленок их популярность среди украинцев постоянно растет.

