Третий член большой корейской тройки - компания "Hyundai". Ее Accent отныне входит в сектор "до 10000 долл.". Буквально накануне 1999 года некоторые дилеры начали продавать его за 9950 долл., притом в оснастку машины входят кондиционер и гидроусилитель руля. Причина доступности Accent скрывается под капотом. Автомобиль снабжен простым карбюраторным мотором объемом 1,3 л и мощностью 70 л. с.

Прошлогодний дебютант российского рынка - Hyundai Atos. Этот городской автомобиль - своеобразная помесь хэтчбека и мини-вэна - обладает примечательным дизайном. Atos снабжен 4-цилиндровым инжекторным мотором (1,0 л, 54 л. с.). В Москве Atos можно купить за 7950 долл. Оборудование включает магнитолу и электрические стеклоподъемники в передних дверях. В данном ценовом секторе представлено всего две японские модели.

Первая Suzuki Swift. Дешевле десяти тысяч долларов стоят версии Swift со скромными моторами и в умеренной комплектации. Под капотом - трехцилиндровый мотор объемом 1,0 л. Из оборудования есть иммобилайзер, центральный замок и электропакет (передние стекла и зеркала). Такой Swift стоит 8900 долл. Как преимущество данной модели специалисты отмечают хорошо продуманный интерьер высокого качества. Внутри чувствуется внимание к деталям, что, вообще-то, редкость для автомобилей такого класса. Вторая японская модель - похожая на игрушку Subaru Vivio, которая довольно часто встречается на московских Улицах. Автомобильчик длиной всего 329 см снабжен 3-цилиндровым мотором объемом 0,66 л. Притом двигатель выдает 44 силы. Такой автомобиль можно привезти под заказ, и стоить он будет 9000 - 9500 долл. Интересуют железнодорожные перевозки? В компании Unicom Cargo http://unicomcargo.ru/tarify/price-gd-perevozki вы найдете самые выгодные тарифы.

FIAT представлен в данном секторе двумя моделями: Uno (6200 - 6900 долл.) и Punto (9700 долл.). Комплектация Uno, изготавливаемого в Польше, состоит из трех позиций: аудиосистема, обогрев заднего стекла и "дворник" на пятой двери. Модель эта появилась в середине 80-х и потому довольно архаична. У нее карбюраторный мотор, довольно "тяжелый" руль, но зато Uno славится как крепкий автомобиль. Кстати, за год цена Uno снизилась почти на 2000 долл.