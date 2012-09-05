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Автомобильные колеса
20 Февраля 2018
Теги: авто

Число различных типов колес, применяемых для автомобилей, довольно велико. Тип деревянного колеса был заимствован для данной цели из экипажного и вагонного производства, а колеса со стальными спицами - из велосипедной индустрии; но оба эти типа колес были подвергнуты значительным изменениям в целях удовлетворения конструктивным требованиям мощных автомобилей, где колеса, в добавление к несомой ими нагрузке, должны также передавать и тяговые усилия. Сконструированные специально для автомобилей дисковые колеса изготовляются двух типов, а именно: из прокатанного ковкого материала, преимущественно для легковых автомобилей и автобусов, и затем литые, применяемые главным образом для грузовиков Обыкновенное литое колесо делается из стали или ковкого чугуна; значительно реже употребляют литые колеса из сплавов алюминия и магния, причем такие колеса применяются обычно для автомобилей легкого типа. В употреблении также литые колеса со спицами, изготовляемые преимущественно из стали и ковкого чугуна, которые применяются главным образом для грузовиков; наконец в ходу различных типов штампованные колеса со спицами, изготовляемые из литой стали. Такой конструкции колесо английского изготовления весьма сходно по своему внешнему виду с деревянным колесом, поскольку все оно, включая втулку, спицы и обод, сделано из двух штампованных половин, соединяемых сваркой. Выбираете оборудование для СТО? Обращайтесь в компанию MSG Equipment https://servicems.ru/oborudovanie. Вся продукция, представленная здесь, имеет необходимые сертификаты и отличается высоким качеством комплектующих.

Колеса со спицами для автомобиля Форд. На автомобилях Форда применяется особая конструкция колес со вваренными спицами. У этих колес имеются два ряда перекрещивающихся между собой спиц, приваренных как к кожуху ступицы, так и к ободу колеса, так что все колесо представляет собой одно целое. Всего имеется тридцать спиц диаметром в 1/4"(6,35 ММ), выдерживающих каждая нагрузку 4000 фунт, на разрыв (1 815 кг).

Спицы в наружном ряду расположены радиально и предназначаются только для воспринятая радиальных и боковых нагрузок, тогда как спицы внутреннего ряда перекрещиваются и принимают вдобавок тангенциальные (тяговые и тормозные) нагрузки. Наружная часть ступицы установлена на внутренней ее части, будучи вместе с тормозным барабаном прикреплена общими болтами к фланцу внутренней части. Внутренняя часть наружной ступицы имеет диаметр, почти одинаковый с диаметром тормозного барабана, благодаря чему спицы внутреннего ряда сравнительно короткие. Обода данных колес допускают применение покрышек с жестким бортом на неснимающемся ободе без съемного кольца.

 

 

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тут были комменты. RIP!






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