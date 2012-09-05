ТрансЗаказ занимается автомобильными грузоперевозками для крупного или же мелкого бизнеса. Профессиональная команда грузоперевозчика находит решение наиболее трудных задач. В активе компании тысячи успешно выполненных автомобильных грузоперевозок, а шестилетняя деятельность принесла ей огромный опыт работы в данном направлении. Сегодня у ТрансЗаказ десятки постоянных корпоративных заказчиков, пользующихся ее услугами регулярно. Среди них необходимо выделить Газпром комплектацию, Тяжпромарматуру, а также Евробетон.



Обращаясь в ТрансЗаказ https://tszakaz.ru представители крупных компаний могут рассчитывать на обслуживание огромного автопарка. Каждое транспортное средство находится в отличном состоянии и может быть использовано для перевозки огромных объемов товара. Кроме этого специалисты грузоперевозчика всегда подыщут оптимальные решения, позаботятся о погрузке, дальнейшей грузоперевозке и оперативной доставке любых грузов. ТрансЗаказ имеет в распоряжении фуры, отличающиеся своей вместительностью. Они используются для быстрой транспортировки любых видов грузов. Идеально подходят грузоперевозки фурой для продуктов питания.



Также в автопарке грузоперевозчика имеются пятитонники. Они используются для доставки стреднетоннажных грузов, общий вес которых не превышает пяти тонн. Отличается подобный грузовой автотранспорт великолепной маневренностью в городских условиях, а также экономичностью. Чаще всего данный автотранспорт используется для офисных или же квартирных переездов. Он подходит и для доставки стройматериалов. Автотранспорт с грузоподъемностью в десять тонн подходит крупным предприятиям, представителям малого или же среднего бизнеса. Такие грузовики отличаются своей надежностью и универсальностью. Они позволяют транспортировать крупные партии товаров любого назначения, в том числе бытовую технику, станки или же стройматериалы.



Имеются в автопарке ТрансЗаказ и разные модификации газелей, позволяющих транспортировать товары весом до трех тонн. А грузоперевозки тралом, которые также предлагает компания, идеально подойдут для доставки массивных станков, самоходных ТС, высоких, тяжеловесных или же негабаритных грузов. В ТрансЗаказ можно заказать и грузоперевозки рефрижератором. Это современные автомобильные средства, в которых имеются холодильные установки. Используются рефрижераторы для транспортировки товаров, которые нуждаются в соответствующих температурных условиях. В пример можно привести молочную продукцию, свежие цветы, скоропортящиеся продукты или же медикаменты.

