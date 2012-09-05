ТрансЗаказ занимается автомобильными грузоперевозками для крупного или
же мелкого бизнеса. Профессиональная команда грузоперевозчика находит
решение наиболее трудных задач. В активе компании тысячи успешно
выполненных автомобильных грузоперевозок, а шестилетняя деятельность
принесла ей огромный опыт работы в данном направлении. Сегодня у
ТрансЗаказ десятки постоянных корпоративных заказчиков, пользующихся ее
услугами регулярно. Среди них необходимо выделить Газпром комплектацию,
Тяжпромарматуру, а также Евробетон.
Обращаясь в ТрансЗаказ https://tszakaz.ru представители крупных
компаний могут рассчитывать на обслуживание огромного автопарка. Каждое
транспортное средство находится в отличном состоянии и может быть
использовано для перевозки огромных объемов товара. Кроме этого
специалисты грузоперевозчика всегда подыщут оптимальные решения,
позаботятся о погрузке, дальнейшей грузоперевозке и оперативной доставке
любых грузов. ТрансЗаказ имеет в распоряжении фуры, отличающиеся своей
вместительностью. Они используются для быстрой транспортировки любых
видов грузов. Идеально подходят грузоперевозки фурой для продуктов
питания.
Также в автопарке грузоперевозчика имеются пятитонники. Они используются
для доставки стреднетоннажных грузов, общий вес которых не превышает
пяти тонн. Отличается подобный грузовой автотранспорт великолепной
маневренностью в городских условиях, а также экономичностью. Чаще всего
данный автотранспорт используется для офисных или же квартирных
переездов. Он подходит и для доставки стройматериалов. Автотранспорт с
грузоподъемностью в десять тонн подходит крупным предприятиям,
представителям малого или же среднего бизнеса. Такие грузовики
отличаются своей надежностью и универсальностью. Они позволяют
транспортировать крупные партии товаров любого назначения, в том числе
бытовую технику, станки или же стройматериалы.
Имеются в автопарке ТрансЗаказ и разные модификации газелей, позволяющих
транспортировать товары весом до трех тонн. А грузоперевозки тралом,
которые также предлагает компания, идеально подойдут для доставки
массивных станков, самоходных ТС, высоких, тяжеловесных или же
негабаритных грузов. В ТрансЗаказ можно заказать и грузоперевозки
рефрижератором. Это современные автомобильные средства, в которых
имеются холодильные установки. Используются рефрижераторы для
транспортировки товаров, которые нуждаются в соответствующих
температурных условиях. В пример можно привести молочную продукцию,
свежие цветы, скоропортящиеся продукты или же медикаменты.