Автомобильный двигатель ЗМЗ-71 разработан УКЭР ГАЗ на базе двигателя 3M3-53 и предназначен для комплектации гусеничного транспортера ГАЗ-71.

По техническим характеристикам, рабочему объему, диаметру и ходу поршня, примененным материалам и конструктивной схеме двигатель полностью соответствовал двигателю 3M3-53, но имел от него следующие конструктивные отличия, вызванные условиями компоновки и работы двигателя в гусеничном транспортере: конфигурацию масляного картера, положение указателя уровня масла, маслоприемник, натяжной ролик, кронштейн передней подвески двигателя и шкив водяного насоса, распорное кольцо вентилятора, ремень привода генератора. На двигателе не устанавливались сливные краники.

Двигатель 3M3-73 также был разработан УКЭР ГАЗ на базе двигателя ЗМЗ-71 и предназначался для комплектации гусеничного транспортера ГАЗ-73. Двигатель 3M3-73 полностью соответствует двигателю ЗМЗ-71 и отличается от него только углами установки краников отопителя на впускной трубе и местом расположения датчика температуры масла на масляном картере.

В 1981 г. ОГК ЗМЗ унифицировал эти две модели и в производстве остался один унифицированный двигатель 3M3-73.