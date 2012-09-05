Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Автомобильные дизайн - проекты




Автомобильные дизайн - проекты
8 Января 2021
Теги: авто

Выставку Car & Bus в Кортрейке, ставшую самой крупной в Европе, я бы назвал салоном энтузиастов. Ядро организаторов состоит из шести - восьми человек. Двое работают постоянно: генеральный директор Люк Глорье и президент Соня Ванде Веле. Остальные подключаются к работе за две недели до открытия. Это время они выкраивают из своего отпуска и работают бесплатно. При этом рабочий день начинается в 8.30 и заканчивается глубоко за полночь. Удивительно, как можно справиться с таким громадьем планов, бумаг, посетителей и телефонных звонков. И все с улыбкой, и все спорится! Конечно, пока это салон не вселенского масштаба, но и здесь есть свои “всемирные” премьеры, концептуальные разработки, содержательные пресс-конференции, призы и юбиляры, а также вездесущие любопытные японцы (а где их, японцев, нет?). В этой "скромности’ есть и несомненные преимущества - можно обстоятельно силуэт познакомиться со всеми новинками, не опасаясь ротозействующей толчеи.

Сама выставка проходит в два этапа. Первые восемь дней предоставлены специалистам: проводится Европейская неделя автобусного туризма. Помимо участия в различных семинарах и конференциях, группа экспертов опробывает новые модели автобусов и присуждает им 19 призов в четырех категориях. Комфортабельность (10 номинаций), эстетика (5), техническое совершенство (3) и главный приз (The Daniel Permantier Chief Prize) за наибольшее количество баллов, набранных во всех категориях. Последние четыре дня салона рядовые посетители пытаются разглядеть то, что возможно ускользнуло от взглядов профессионалов.

Однако, наиболее престижным считается конкурс ‘Coach of the Year’ - Туристический автобус года. Международное жюри, состоящее из полутора десятков журналистов, проводит всесторонние испытания претендентов. Побеждает - набравший наибольшее количество очков. Лучшим туристическим автобусом 1998 года признан бельгийский Van Hool T9. Собственно, T9 - это целое семейство: от “скромного" T915 Alicron (44 места) до громадного двухэтажного TD927 Astromega (89 комфортабельных мест). В этом году завод отмечает 50-летие начала производства. Первые лайнеры увидели свет в 1947 году. Сейчас это один из крупнейших производителей автобусов в Западной Европе (более тысячи машин в год).

На протяжении всей выставки меня не покидало ощущение, что присутствую на большом "семейном" празднике: непринужденная обстановка, обращение друг с другом по именам, шутки, неофициальный ужин с организаторами (оркестр и веселые песни с мудреным и разухабистым “я-хо"). К серебряному юбилею салона организаторы сделали своим фанам подарки - открыли персональную страничку в Internet и обнародовали календарь салона Саг & Bus на следующую четверть века. «Золотую свадьбу» с посетителями выставка сыграет 15-20 октября 2021 года. В том, что это произойдет, я не сомневаюсь.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Старт на взлетной полосе... - . (+120)
Грузоперевозки по Киеву с Инка... - . (+124)
Ровенский этап - . (+115)
На открытии гоночного сезона... - . (+118)
Автомобиль Daewoo - правильный... - . (+104)
Почему нужно покупать запчасти... - . (+167)
Экзамен после 10 000 км... - . (+190)
Один из них, из концепт-каров... - . (+131)
Один из них, из джипов... - . (+127)
Один из них, из американцев... - . (+123)
Выступление ветеранов... - . (+139)
Сражение Шумахера... - . (+111)
Позвоночник - самая уязвимая ч... - . (+214)
Как правильно сидеть за рулем... - . (+192)
Автовыкуп в Иркутске: быстро и... - . (+243)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке