Выставку Car & Bus в Кортрейке, ставшую самой крупной в Европе, я бы назвал салоном энтузиастов. Ядро организаторов состоит из шести - восьми человек. Двое работают постоянно: генеральный директор Люк Глорье и президент Соня Ванде Веле. Остальные подключаются к работе за две недели до открытия. Это время они выкраивают из своего отпуска и работают бесплатно. При этом рабочий день начинается в 8.30 и заканчивается глубоко за полночь. Удивительно, как можно справиться с таким громадьем планов, бумаг, посетителей и телефонных звонков. И все с улыбкой, и все спорится! Конечно, пока это салон не вселенского масштаба, но и здесь есть свои “всемирные” премьеры, концептуальные разработки, содержательные пресс-конференции, призы и юбиляры, а также вездесущие любопытные японцы (а где их, японцев, нет?). В этой "скромности’ есть и несомненные преимущества - можно обстоятельно силуэт познакомиться со всеми новинками, не опасаясь ротозействующей толчеи.

Сама выставка проходит в два этапа. Первые восемь дней предоставлены специалистам: проводится Европейская неделя автобусного туризма. Помимо участия в различных семинарах и конференциях, группа экспертов опробывает новые модели автобусов и присуждает им 19 призов в четырех категориях. Комфортабельность (10 номинаций), эстетика (5), техническое совершенство (3) и главный приз (The Daniel Permantier Chief Prize) за наибольшее количество баллов, набранных во всех категориях. Последние четыре дня салона рядовые посетители пытаются разглядеть то, что возможно ускользнуло от взглядов профессионалов.

Однако, наиболее престижным считается конкурс ‘Coach of the Year’ - Туристический автобус года. Международное жюри, состоящее из полутора десятков журналистов, проводит всесторонние испытания претендентов. Побеждает - набравший наибольшее количество очков. Лучшим туристическим автобусом 1998 года признан бельгийский Van Hool T9. Собственно, T9 - это целое семейство: от “скромного" T915 Alicron (44 места) до громадного двухэтажного TD927 Astromega (89 комфортабельных мест). В этом году завод отмечает 50-летие начала производства. Первые лайнеры увидели свет в 1947 году. Сейчас это один из крупнейших производителей автобусов в Западной Европе (более тысячи машин в год).

На протяжении всей выставки меня не покидало ощущение, что присутствую на большом "семейном" празднике: непринужденная обстановка, обращение друг с другом по именам, шутки, неофициальный ужин с организаторами (оркестр и веселые песни с мудреным и разухабистым “я-хо"). К серебряному юбилею салона организаторы сделали своим фанам подарки - открыли персональную страничку в Internet и обнародовали календарь салона Саг & Bus на следующую четверть века. «Золотую свадьбу» с посетителями выставка сыграет 15-20 октября 2021 года. В том, что это произойдет, я не сомневаюсь.