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Автомобильные боксы
25 Сентября 2017
Теги: ПДД

Чтобы перевозить габаритные грузы наиболее комфортным образом, лучшим выбором для автовладельцев будет установка на крышу специальных боксов. В таких боксах грузы надежно защищены от осадков, а их обтекаемая форма улучшает аэродинамику транспортного средства. До приобретения автобокса на крышу, необходимо сначала определиться с выбором наиболее подходящей модификации. Если вы откроете доменной адрес (http://kibermag.com/catalog/avtomobilnye_boksy_na_kryshu/">автобокс на крышу автомобиля) найдете в богатом разнообразии. 

Такие автобоксы могут быть жесткими или же мягкими. Первая разновидность выполняется из такого материала, как пластик повышенной прочности. Кроме этого комплектуются жесткие автобоксы особыми креплениями, позволяющими надежно закреплять всю конструкцию на крыши авто. Благодаря обтекаемой форме таких автобоксов водитель может ехать достаточно быстро, не чувствуя проблем, связанных с аэродинамикой. Что же касается мягких боксов, они создаются из водонепроницаемого синтетического материала. А на крыши они устанавливаются специальными застежками.

У нас желающие смогут приобрести любые модификации автобоксов по наиболее приемлемой стоимости - автобокс на крышу автомобиля. Отличительной чертой мягких модификаций автобоксов является их плохая аэродинамика, хотя они и стоят дешевле жестких. При изготовлении автобоксов чаще всего используется пластмасса, обладающая высокой ударопрочности. Хотя наиболее дорогие модификации таких конструкций производят из такого материала, как карбоновые волокна. Подобные углепластиковые боксы обладают малым весом и отличными прочностными характеристиками. Так же посмотрите крепление для лыж на авто тут.

Константин

тут были комменты. RIP!






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