Чтобы перевозить габаритные грузы наиболее комфортным образом, лучшим выбором для автовладельцев будет установка на крышу специальных боксов. В таких боксах грузы надежно защищены от осадков, а их обтекаемая форма улучшает аэродинамику транспортного средства. До приобретения автобокса на крышу, необходимо сначала определиться с выбором наиболее подходящей модификации. Если вы откроете доменной адрес (http://kibermag.com/catalog/avtomobilnye_boksy_na_kryshu/">автобокс на крышу автомобиля) найдете в богатом разнообразии.



Такие автобоксы могут быть жесткими или же мягкими. Первая разновидность выполняется из такого материала, как пластик повышенной прочности. Кроме этого комплектуются жесткие автобоксы особыми креплениями, позволяющими надежно закреплять всю конструкцию на крыши авто. Благодаря обтекаемой форме таких автобоксов водитель может ехать достаточно быстро, не чувствуя проблем, связанных с аэродинамикой. Что же касается мягких боксов, они создаются из водонепроницаемого синтетического материала. А на крыши они устанавливаются специальными застежками.

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