Чтобы организовать качественно работу радиосвязи на автомобилях необходимо установка специальных автомобильных антенн. Если антенна будет подобрана правильно, автомобильная рация будет работать бесперебойно и устойчиво. Именно от этой детали зависит качество радиосвязи, которой будет пользоваться автовладелец. Различаются антенны для раций по своей конструкции, стоимости, а также техническим спецификациям. Они имеют и различную длину. Наиболее эффективными излучателями считаются модификации, размер которых составляет одну четвертую, одну вторую и пять восьмых от длины излучаемых волн. Однако даже четверть общей длины волны, частота которой достигает 144 МГц превышает полметра. Следовательно, идеальная антенна будет достаточно громоздкой, чтобы установить ее на авто.



В подобных случаях используются так называемые удлиняющие катушки. Одним словом, чем больше длины у штыря антенны, тем эффективней она будет распространять сигнал. Существует несколько разновидностей излучающего элемента, который также называют штырем. Сама конструкция антенны для авто состоит именно от такого металлического штыря. Он может быть коротким, но толстым, имеющим спиральную структуру. А вот антенна, которую называют низкопрофильной, по форме может напоминать "бочку", длина которой составляет четыре-восемь см, а диаметр три-пять см.



Штырем спиральной антенны является обыкновенная катушка, помещенная в защитную оболочку. Однако эффективность подобной антенны практически всегда меньше, чем эффективность полноценного штыря. Следовательно, если вы добиваетесь качественной связи на более-менее приличные расстояния от десяти до тридцати км, тогда лучше всего остановить на классическом варианте штыревой антенны, длина которой составляет пять восьмых. Закрепляются антенны к авто на магните, специальным креплением непосредственно на багажнике или же врезным способом.



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