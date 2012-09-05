В передаче от двигателя к ведущим колесам автомобиля автомобильная зубчатая передача должна быть особенно компактна и в дополнение к этому должна быть бесшумна и надежна в работе. Эти требования более или менее противоречивы, и в целях получения наилучших возможных результатов весьма важно, чтобы конструктор был знаком с основными принципами такой передачи.

Питч (Pitch). При подсчете зубчатых колес и зубьев окружность питча играет важную роль. Это есть воображаемая окружность, лежащая в плоскости, перпендикулярной оси шестерни, в точках пересечения которой с поверхностью зубьев не имеется скользящего движения, когда зубчатое колесо работает в зацеплении с другим колесом (в предположении, что оба зубчатых колеса правильно рассчитаны по размерам, находятся в правильном соотношении и правильно установлены).

Несколько более простое определение может быть сделано в отношении к двум зацепляющимся зубчатым колесам. Начальные окружности двух правильно зацепляющихся цилиндрических зубчатых колес равны соответственно окружностям поперечного сечения двух фрикционных роликов с теми же осями, которые без скольжения дают то же отношение скоростей, как и пара зубчатых колес. Начальная или делительная окружность зубчатого колеса всегда больше, чем его основная окружность.