На недостроенном российском заводе планируется отверточная сборка вседорожников ‘Шевроле-Блейзер’. Если их реализация пойдет успешно, это даст основу для расширения производства, а в дальнейшем, быть может, - для налаживания выпуска массового легкового автомобиля. Финансовой гарантией здесь послужит выручка от продажи татарской нефти, что предусмотрено постановлением правительства РФ.

Иным путем пытается идти “АвтоВАЗ” - он организует производство автомобилей для экспорта на свободных мощностях фирмы “Валмет” в Финляндии при участии “Автомобильного всероссийского альянса (ABBA). Последний, потерпев неудачу с нашумевшим проектом народного автомобиля, теперь обратился к более реальному - впрочем, мало что значащему для российского потребителя.

Не исключено, однако, что страны ближнего зарубежья дадут России пример более гибкого и эффективного подхода к модернизации действующих и созданию новых заводов. Так, на Украине “АвтоЗАЗ” заключил соглашение с корейской компанией “Дэу”, которая не только поможет реконструировать производство “Таврии", но и наладит изготовление собственных моделей, значительно увеличив общий объем выпуска.

Но наибольшего успеха Дэу” добилась в Узбекистане, где до этого вообще не было автомобильных заводов. Получив режим наибольшего благоприятствования, корейско-узбекское СП за два года построило автозавод, который вскоре дополнят еще несколько предприятий для выпуска комплектующих. Здесь освоены две легковые модели (“Тико”, “Нексия”) и многоцелевая (“Дамас”), производство которых могут довести до 160 тысяч в год - столько делали когда-то АЗЛК и “Ижмаш”. Нет сомнения, что появление “под боком” такого крупного предприятия повлияет на российский рынок и - чего очень хотелось бы - автомобильную промышленность. Речь идет не только об устранении ее монополии, о более широком выборе для потребителя, о доступных ценах. К сожалению, мало обращают внимания на то, что забота об отечественном производителе по сути сдерживает обновление парка, препятствует появлению на дорогах России и стран СНГ надежных, менее токсичных и более безопасных автомобилей. А стало быть, быстрое обновление предприятий и их продукции - не прихоть потребителей, а требование, диктуемое национальными интересами.