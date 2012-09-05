Пешеходная тропа или узкая полевая дорога идеально вписываются в любой рельеф местности. Автомобильная магистраль с низким земляным полотном и разделительной полосой хорошо гармонирует с безграничными пшеничными полями южных степей. В то же время длинный прямой участок автомобильной магистрали с широким горизонтальным земляным полотном и разделительной полосой в холмистой местности выходит из масштабов своего окружения и неизбежными насыпями и выемками грубо нарушает ландшафт.

Для уменьшения ширины полотна дороги могут быть использованы методы раздельного трассирования проезжих частей или устройства разделительной полосы переменной ширины с сохранением на ней существующих деревьев или посадкой декоративных1 растений.

Построенная дорога становится новым характерным элементом ландшафта. Резко асимметричное сечение дорогой элементов ландшафта, например отделение узкой полосы от лесных массивов, нарушает целостность ландшафта. Наиболее удачной всегда является постройка дороги по переходной зоне между крупными элементами ландшафта (у подножья холмов, по опушке лесов, по террасам речных долин) либо вдоль природной или уже существующей искусственной оси ландшафта (вдоль водотока, протекающего по долине, или линии железной дороги), т. ё., как правило, в переходной зоне экологических систем.