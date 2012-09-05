Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Автомобильная магистраль




Автомобильная магистраль
13 Июля 2019
Теги: авто

Пешеходная тропа или узкая полевая дорога идеально вписываются в любой рельеф местности. Автомобильная магистраль с низким земляным полотном и разделительной полосой хорошо гармонирует с безграничными пшеничными полями южных степей. В то же время длинный прямой участок автомобильной магистрали с широким горизонтальным земляным полотном и разделительной полосой в холмистой местности выходит из масштабов своего окружения и неизбежными насыпями и выемками грубо нарушает ландшафт.

Для уменьшения ширины полотна дороги могут быть использованы методы раздельного трассирования проезжих частей или устройства разделительной полосы переменной ширины с сохранением на ней существующих деревьев или посадкой декоративных1 растений.

Построенная дорога становится новым характерным элементом ландшафта. Резко асимметричное сечение дорогой элементов ландшафта, например отделение узкой полосы от лесных массивов, нарушает целостность ландшафта. Наиболее удачной всегда является постройка дороги по переходной зоне между крупными элементами ландшафта (у подножья холмов, по опушке лесов, по террасам речных долин) либо вдоль природной или уже существующей искусственной оси ландшафта (вдоль водотока, протекающего по долине, или линии железной дороги), т. ё., как правило, в переходной зоне экологических систем.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Диагностика Porsche - . (+47)
Личный автоюрист... - . (+50)
Элементы автомобильных магистр... - . (+42)
Иркутск: услуги такси... - . (+86)
Зрительное ориентирование води... - . (+77)
Сделай выбор - . (+93)
Направляющее действие проезжей... - . (+82)
Внуково: надежная парковка... - . (+91)
Ясность в направлении дороги... - . (+67)
Безопасность управления автомо... - . (+58)
Зрительная плавность дороги... - . (+72)
Оценка ровности и состояния по... - . (+279)
Нюансы выбора автомобиля... - . (+103)
Внимание на дорогу... - . (+105)
Citroen Xsara - история модели... - . (+164)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 18:50, 3 Июля 2019
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 22:44, 17 Мая 2019
Самуи (Путеводитель)... - 03:48, 9 Марта 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Спроси большого начальника ГАИ... - 17:05, 27 Января 2019
Автошоу в Киеве 2012... - 14:58, 19 Января 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 01:38, 17 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке