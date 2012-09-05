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Автомобильная аптечка: причины необходимости
14 Марта 2017
Теги: авто

Автомобильная аптечка фотоНа территории России действует приказ Минздрава РФ, утвердивший автомобильные аптечки нового образца. Давайте взглянем на это глазами специалистов и потребителей.

Травматизм является неизбежным спутником любой формы технического прогресса. Однако повреждения, полученные при ДТП, отличаются от всех других особой тяжестью последствий. Ученые говорят даже о травматической эпидемии, подчеркивая, что по количеству жертв дорожно-транспортный травматизм превзошел последствия локальных военных конфликтов.


Почему автомобильные аптечки необходимы?

Широко внедряемые автомобильные средства безопасности - ремни, надувные подушки, подголовники, сдвигающиеся сиденья и т.д. эффективны только в пределах определенных скоростей транспорта. Между тем исследованиями установлено, что авария на скорости 40 км/ч по силе воздействия на организм соизмерима с падением тела с высоты третьего этажа; ДТП при скорости 60 км/ч соотносится с падением с высоты шестого этажа. Дальнейший рост скоростей прогрессивно повышает этажность аварии.

Травмы у пострадавших при ДТП (а вероятность дорожно-транспортной аварии уравнивает всех участников движения) обычно множественны и характеризуются развитием жизнеугрожающих состояний в результате шока, кровопотери, повреждений жизненно важных органов, в первую очередь головного мозга, с нередким (до 10%) смертельным исходом. 


История возникновения

Из всех участников движения (если не брать в расчет кареты скорой помощи) довольно долго необходимыми средствами первой медицинской помощи были оснащены разве что патрульные машины ГАИ. Только в начале 80-х приказом министра здравоохранения СССР была введена в действие аптечка первой помощи, укомплектованная, впрочем, довольно неудачно. В аптечку не были включены средства реанимации; жгут, входивший в нее, был конструктивно устаревшим; отсутствовали лекарства для экстренной помощи при отравлениях, не было средств местного обезболивания.

Основную ставку на спасение жизни, пострадавших при ДТП Минздрав делал на сеть стационаров, расположенных вблизи магистральных автотрасс. При этом не было учтено, что даже экстренная доставка в больницу без проведения первичных жизнеспасающих мероприятий на месте аварии значительно снижает эффективность самых дорогостоящих лечебных технологий.Состав автомобильной аптечки наконец пересмотрели, исходя из целесообразности оказания первой медицинской помощи при жизнеугрожающих состояниях уже в первые минуты после их возникновения. В комплект современной аптечки вошли изделия, отражающие прогресс реанимации, - устройство для искусственной вентиляции легких, усовершенствованный жгут и другие. Теперь здесь есть охлаждающий пакет для местного обезболивания травм, энтеросорбент для первой помощи при острых отравлениях, современные перевязочные средства с антисептической пропиткой, бинты и лейкопластырь современного производства.


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