Безопасность в автомобиле одно из важнейших качеств. Однако, при выборе автомобиля мы очень редко руководствуемся соображениями безопасности, обращая внимание на цену, мощность двигателя и другие нюансы в первую очередь. В Западной Европе и Соединенных Штатах ситуация несколько иная. В связи с доступностью покупки автомобиля, относительно небольшом проценте кредитной ставки банка, потребитель обращает внимание в первую очередь на собственную безопасность, безопасность своей семьи и даже, что немаловажно на безопасность пешеходов. Интерес вызывает тот факт, что лидер культовой группы «Нирвана» Курт Кобейн, покончивший жизнь выстрелом из дробовика в голову, предпочитал, для личного пользования, иметь автомобиль «Вольво», в связи с тем, что автомобили этой марки одни из самых безопасных в мире. В наше время «Вольво» не теряет своих позиций в области производства самых безопасных машин, а современные технологии позволяют компании добиваться существенных успехов в этом деле. Множество краш-тестов доказали факт превосходства автомобилей «Вольво» над конкурентами по всем параметрам. «Вольво» S60 обладает всеми возможными опциями, которые должны быть присущи современному автомобилю.

Высокотехнологичные системы позволяют автомобилю предупреждать водителя о различного рода сближениях с препятствиями, другими машинами, пешеходами и т.д. В автомобиле есть также системы, препятствующие блокировке колес и скольжению, обзор мертвой зоны и система контроля за ней, головное освещение, которое адаптируется ко времени суток и видимости за пределами салона, не говоря уже о подушках безопасности, система автоматической ароматизации воздуха от брендов типа Ферауд и прочих вещах традиционных для авто подобного класса. Специальные прочные чехлы, дизайн которых осуществил модный дом Хлое, увеличивают трение пассажиров с поверхностью сидений, что позволяет снизить инерционную силу при столкновении. Немаловажным фактором для безопасного вождения является комфортабельный салон машины. Эргономичная панель управления, рычаги, табло спасают от преждевременного переутомления, которое ведет к снижению внимания водителя и увеличению времени реакции. При создании автомобиля инженеры продумывали все включая любые мелкие детали салона, установив, например, в некоторых комплектациях ароматизаторы, наполнители для которых разрабатывала модный дом Донна Каран, известный на парфюмерном рынке. Таким образом «Вольво» S60, является одним из самых безопасных автомобилей на рынке сегодня, напичканный новейшими разработками электротехнической промышленности, способный максимально защитить вас при столкновении, а также, в большей мере предотвратить аварию. Автомобили «Вольво» являются ответом на вызовы российских дорог. Ежегодно, в авариях на дорогах России, погибают десятки тысяч людей, что делает их одними из самых опасных на планете. Именно поэтому необходимо прислушиваться к рейтингам агентств, которые занимаются тестированием автомобилей.