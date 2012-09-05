Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Автомобили-такси




Автомобили-такси
8 Сентября 2017
Теги: авто

Парк автомобилей-такси в США относительно невелик и составляет около 190 тыс. Примерно половина парка укомплектована автомобилями-такси модели «Марафон», производимыми в небольших количествах фирмой «Чекер Мотор Корпорейшн». Автомобили оборудованы кузовами седан длиной 5131—5296, шириной 1930 и высотой 1594 мм. Сухая масса их составляет 1482—1582 кг. На автомобилях применен рядный 6-цилиндровый двигатель с рабочим объемом цилиндров 4,1 л и степенью сжатия 8,5. Максимальная мощность двигателя при 4200 об/мин равна 155—160 л. с.

По заказу устанавливается автоматическая или стандартная коробка передач фирмы «Уорнер Гир» с передаточными числами: первая передача-—2,40; вторая — 1,47; третья 1,00. Автомобиль развивает максимальную скорость 113 118 км/ч. Ряд автомобилей-такси работает на пропане. Если трансмиссия автомобиля вышла из строя, на сайте ДСТ — Иркутск вы можете посмотреть прайс и записаться на ремонт. Профессиональные специалисты с легкостью ориентируются в вопросах обслуживания, устройства и диагностики механизма и выполнят все работы максимально быстро и качественно. 

По данным «Ред Бэнк йеллоу Кэб К°» применение пропана на автомобилях-такси «Чекер» обеспечивает за пробег 400 тыс. км следующий эффект:

при увеличении периодичности замены масла с о,4 до 25,6 тыс. км затраты на материалы и рабочую силу сократились с 299,5 долл, до 192,9 долл., или в 1,6 раза;

ресурс свечей зажигания увеличился с 40 до 80 тыс. км с сокращением затрат со 104 до 85,6 долл;

ресурс топливных фильтров увеличился в 10 раз, а затраты на их замену с 26 до 3,7 долл;

на ремонте карбюратора и топливного насоса экономия составила 75 долл.

Эксплуатационные расходы у автомобилей-такси значительно ниже средних расходов легковых автомобилей индивидуального пользования.

Ряд фирм в небольших количествах производит автобусы, модификации которых используются в качестве школьных и городских. Так, например, автобус модели А-426 фирмы «Краун» вместимостью до 79 школьников является школьным, а модель А-424Т — городским сочлененным; автобус модели 2А-426 — школьным трехосным, а модели 2А-426Т — городским сочлененным. При использовании школьного автобуса как городского его вместимость значительно сокращается. Так, серия автобусов фирмы «Джей Мэдсон» при перевозке школьников имет вместимость 73—82 чел., а при городских перевозках — 37—49 пассажиров.

.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Пригородные и городские автобу... - . (+20)
Критические скорости... - . (+25)
Автоточка - . (+40)
Прицепной состав... - . (+45)
Грузовые автомобили... - . (+88)
Передняя независимая подвеска ... - . (+57)
Грузовики отличаются высокой п... - . (+142)
Кривизна зуба - . (+55)
Шины грузовиков и автобусов... - . (+61)
Замена катализатора на пламега... - . (+75)
Типы спиральных рессор... - . (+71)
Гипоидные шестерни... - . (+115)
Факторы, влияющие на комфорт... - . (+227)
Удельная работа упругой деформ... - . (+105)
АвтоВыкуп - . (+130)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке