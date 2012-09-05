Парк автомобилей-такси в США относительно невелик и составляет около 190 тыс. Примерно половина парка укомплектована автомобилями-такси модели «Марафон», производимыми в небольших количествах фирмой «Чекер Мотор Корпорейшн». Автомобили оборудованы кузовами седан длиной 5131—5296, шириной 1930 и высотой 1594 мм. Сухая масса их составляет 1482—1582 кг. На автомобилях применен рядный 6-цилиндровый двигатель с рабочим объемом цилиндров 4,1 л и степенью сжатия 8,5. Максимальная мощность двигателя при 4200 об/мин равна 155—160 л. с.

По заказу устанавливается автоматическая или стандартная коробка передач фирмы «Уорнер Гир» с передаточными числами: первая передача-—2,40; вторая — 1,47; третья 1,00. Автомобиль развивает максимальную скорость 113 118 км/ч. Ряд автомобилей-такси работает на пропане. Если трансмиссия автомобиля вышла из строя, на сайте ДСТ — Иркутск вы можете посмотреть прайс и записаться на ремонт. Профессиональные специалисты с легкостью ориентируются в вопросах обслуживания, устройства и диагностики механизма и выполнят все работы максимально быстро и качественно.

По данным «Ред Бэнк йеллоу Кэб К°» применение пропана на автомобилях-такси «Чекер» обеспечивает за пробег 400 тыс. км следующий эффект:

при увеличении периодичности замены масла с о,4 до 25,6 тыс. км затраты на материалы и рабочую силу сократились с 299,5 долл, до 192,9 долл., или в 1,6 раза;

ресурс свечей зажигания увеличился с 40 до 80 тыс. км с сокращением затрат со 104 до 85,6 долл;

ресурс топливных фильтров увеличился в 10 раз, а затраты на их замену с 26 до 3,7 долл;

на ремонте карбюратора и топливного насоса экономия составила 75 долл.

Эксплуатационные расходы у автомобилей-такси значительно ниже средних расходов легковых автомобилей индивидуального пользования.

Ряд фирм в небольших количествах производит автобусы, модификации которых используются в качестве школьных и городских. Так, например, автобус модели А-426 фирмы «Краун» вместимостью до 79 школьников является школьным, а модель А-424Т — городским сочлененным; автобус модели 2А-426 — школьным трехосным, а модели 2А-426Т — городским сочлененным. При использовании школьного автобуса как городского его вместимость значительно сокращается. Так, серия автобусов фирмы «Джей Мэдсон» при перевозке школьников имет вместимость 73—82 чел., а при городских перевозках — 37—49 пассажиров.