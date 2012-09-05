Автомобили с размерами "массового советского" сравнительно немногочисленны, а японских и корейских практически нет. Среди крохотулек встречаются трехколески, в том числе даже такие экзотические, как английский Reliant Robin. Но самым популярным остается, по-видимому, Фиат Чинквиченто, т.е. 500 образца 1957 года. Этот малыш покорил не только улицы и дороги. Вместе с “Веспой" он изготавливается в виде ювелирных украшений и сувениров из серебра, керамики, вулканической породы и всего, что могут использовать умелые руки и богатое воображение. Самое поразительное в этом всем то, что в отличие от нас автомобиль не стесняются делать объектом искусства!

Этот сход расчистил дорогу к победе представителям прототипов. Микеле Альборето, Стефан Йо- ханссон и Том Кристенсен завоевали для команды Joest Racing вторую подряд победу в Ле-Мане. Их TWR Porsche шел безошибочно и быстро. На протяжении всех 24-х часов они ни разу не опустились ниже пятого места! При условии, что ® машины их класса оснащены бензобаками меньшего обьема, чем GT, и они вынуждены были заезжать на дозаправки чаще своих конкурентов.

Итальянец Альборето и швед Йоханссон блистали в Формуле 1 приблизительно пять лет тому назад. Альборето был пилотом у Энцо Феррари, участвовал в 194 Гран-При и одержал пять побед. Йоханссон долгое время “подавал надежды", вместе с Альборето привозил подиумы для Скудерии, целый сезон провел у Рона Денниса вместе с Простом. Но потом оба были списаны. Победа на знаменитом кольце, понятно, не открыла им дверь в прекрасный мир", а лишь подтвердила кондиции профессионалов высочайшей пробы. “Нам пришлось провести эту гонку в ритме и со скоростью Гран-При F1, - сказал после финиша Альборето, - но только в течение не двух, а двадцати двух часов. И лишь в последние два часа можно было чуть расслабиться".