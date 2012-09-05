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Автомобили Шевроле - выбирай безопасность
12 Августа 2021
Теги: авто

Для российских автолюбителей с прошлого года опять стали доступны разные модели автомобилей Шевроле масс-сегмента, пользующиеся особой популярностью на отечественном рынке. Отныне любой желающий сможет приобрести наиболее востребованные модели этого мирового бренда. Однако лучше покупать их у продавцов, имеющих официальный дилерский статус. Шевроле тут вы сможете приобрести с соответствующей гарантийной документацией и с профессиональным сервисным обслуживанием. Яркий Spark порадует будущих автовладельцев своей экономичностью и отличной маневренностью на дорогах. А Cobalt подойдет любителям семейных поездок, салон которого отличается своей просторностью и комфортабельностью. Нельзя оставить без внимания и Nexia - модель, которая так полюбилась россиянам.

Все перечисленные модификации Шевроле представлены в широком ассортименте комплектации. Дилеры предлагают также выгодные страховые и финансовые услуги. Перед приобретением любого авто в салоне вы сможете записаться на тест-драйв и проверить приглянувшуюся модель в управлении. Кроме этого дилер предлагает официальный сервис, предоставляемый специально обученными мастерами и инженерами, с использованием только оригинальных запчастей. Однако самым значимым преимуществом этих продавцов является предоставление гарантии. Здесь уверены в качестве дополнительного оборудования и любой модификации. Поэтому на любую модель - Spark, Nexia или же Cobalt предоставляется минимум трехлетняя гарантия или же 100000-километровый пробег. Гарантийный срок начинает действовать с момента продажи авто.

Благодаря регулярному техобслуживанию, предлагаемому официальными дилерами своим клиентам, ваше авто будет отремонтировано с применением исключительно оригинальных деталей и высокоточного оборудования. Гарантию обеспечивает сам производитель. Следовательно, в компетенции мастеров и оригинальности запчастей автовладельцам не стоит беспокоиться. Каждый из инженеров сервиса прошел специальную подготовку и детально разбирается в тонкости строения модификаций авто данного бренда. Если вы обратитесь в неавторизованный сервис, никто не гарантирует вам установку оригинальных запчастей Шевроле. А это приводит к аннулированию гарантии официального дилера.

Многие автомобильные мастерские сегодня пользуются уже давно устаревшим оборудованием. При этом требования к качеству у них снижены. Поэтому, лучше воспользоваться услугами официальных сервис-центров Шевроле и быть уверенными в своем авто. Оригинальные детали и запчасти отличаются непревзойденным качеством, длительным эксплуатационным сроком и надежностью. Разрабатываются они автоконцерном специально для конкретных модификаций Шевроле после многочисленных проверок и тестирования. Это позволяет производителю обеспечить максимальную безопасность автолюбителям и продлить срок службы максимально.

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