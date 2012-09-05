Для российских автолюбителей с прошлого года опять стали доступны разные
модели автомобилей Шевроле масс-сегмента, пользующиеся особой
популярностью на отечественном рынке. Отныне любой желающий сможет
приобрести наиболее востребованные модели этого мирового бренда. Однако
лучше покупать их у продавцов, имеющих официальный дилерский статус.
Шевроле тут вы сможете приобрести с соответствующей гарантийной
документацией и с профессиональным сервисным обслуживанием. Яркий Spark
порадует будущих автовладельцев своей экономичностью и отличной
маневренностью на дорогах. А Cobalt подойдет любителям семейных поездок,
салон которого отличается своей просторностью и комфортабельностью.
Нельзя оставить без внимания и Nexia - модель, которая так полюбилась
россиянам.
Все перечисленные модификации Шевроле представлены в широком
ассортименте комплектации. Дилеры предлагают также выгодные страховые и
финансовые услуги. Перед приобретением любого авто в салоне вы сможете
записаться на тест-драйв и проверить приглянувшуюся модель в управлении.
Кроме этого дилер предлагает официальный сервис, предоставляемый
специально обученными мастерами и инженерами, с использованием только
оригинальных запчастей. Однако самым значимым преимуществом этих
продавцов является предоставление гарантии. Здесь уверены в качестве
дополнительного оборудования и любой модификации. Поэтому на любую
модель - Spark, Nexia или же Cobalt предоставляется минимум трехлетняя
гарантия или же 100000-километровый пробег. Гарантийный срок начинает
действовать с момента продажи авто.
Благодаря регулярному техобслуживанию, предлагаемому официальными
дилерами своим клиентам, ваше авто будет отремонтировано с применением
исключительно оригинальных деталей и высокоточного оборудования.
Гарантию обеспечивает сам производитель. Следовательно, в компетенции
мастеров и оригинальности запчастей автовладельцам не стоит
беспокоиться. Каждый из инженеров сервиса прошел специальную подготовку и
детально разбирается в тонкости строения модификаций авто данного
бренда. Если вы обратитесь в неавторизованный сервис, никто не
гарантирует вам установку оригинальных запчастей Шевроле. А это приводит
к аннулированию гарантии официального дилера.
Многие автомобильные мастерские сегодня пользуются уже давно устаревшим
оборудованием. При этом требования к качеству у них снижены. Поэтому,
лучше воспользоваться услугами официальных сервис-центров Шевроле и быть
уверенными в своем авто. Оригинальные детали и запчасти отличаются
непревзойденным качеством, длительным эксплуатационным сроком и
надежностью. Разрабатываются они автоконцерном специально для конкретных
модификаций Шевроле после многочисленных проверок и тестирования. Это
позволяет производителю обеспечить максимальную безопасность
автолюбителям и продлить срок службы максимально.