Угонщики, как правило, не меняют боковые стекла автомобиля, а на них имеется год выпуска, который может не совпасть с годом, указанным в техпаспорте.

На специальных площадках МВД, куда поступают автомобили сомнительным прошлым, можно встретить самые разнообразные криминальные автомобили. В основном это автомобили из Европы. На них спилены и перебигы номера двигателей. На некоторых авто мастерски вварены номера кузовов с других автомобилей, а то и полностью переварен кузов. Встречаются номера кузовов и двигателей с цифрами или буквами, где отдельные фрагменты аккуратно зашпаклеваны, а затем добиты. Например, что™ "омолодить" иномарку, достаточно букву Р исправить на К, Б или Н.

Итак, на автомобиле Ауди-100, приобретенном покупателем из Твери в Минске, в кузове вырезана старая маркировка и в панель щита моторного отсека вварены фрагменты с идентификационным номером другого автомобиля. Работа ювелирная: швы зашпаклеваны, закрашены, все гладко, ровно. Тем не менее, эксперты выявили подделку.

Десятая часть хранящихся автомобилей угнана в России. Огромное множество ворованных иномарок приходит из Белоруссии.

Практика реализации угнанных автомобилей путем перебивки номеров автомобилей и их агрегатов получила настолько широкое распространение, что мэр Москвы Ю.М. Лужков, чтобы оградить жителей г. Москвы от подобных неприятностей, издал распоряжение о проверке всех продаваемых через комиссионные магазины автомобилей "на угон” и на предмет подлинности маркировочных обозначений их номерных деталей и узлов.

Без наличия акта проверки ни один комиссионный магазин г. Москвы не оформит сделку купли-продажи автомобиля, не выдаст справку-счет. Но это касается только автомобилей, продаваемых через комиссионные магазины г. Москвы, через которые реализуется лишь незначительная часть автомобилей. Для остальных категорий продавцов-покупателей данная услуга может оказываться на добровольной основе за определенную плату. Занимается этим Отдел транспортно-трассологических исследований Экспертно-криминалистического управления ГУВД Москвы, имеющего свои филиалы в каждом административном округе Москвы. В них любой желающий не только может проверить подлинность обозначений номерных деталей и агрегатов, но и получить документ, подтверждающий чистоту его машины.

Если автомобиль "чистый", его владельцу выдается заключение, подтверждающее, что на машине номера не изменялись, которое является официальным документом. Оформляется заключение на специальном бланке строгой отчетности имеющем несколько степеней защиты, включая скрытую маркировку’ видимую только в ультрафиолетовом свете.