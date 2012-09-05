Современные модификации авто рассчитаны на долгое пользование. Они отличаются многолетним эксплуатационным сроком и сохраняют изначальные технические характеристики достаточно долго. Следовательно, приобретение подержанных авто по сниженной стоимости считается разумным и практичным решением. Однако приобретать такие транспортные средства у частников все же не стоит. Вы окажетесь перед значительными рисками. Вам могут подкинуть автомобиль с криминальным прошлым, а это приведет к проблемам с правоохранительными органами, штрафам и другим санкциям. Поэтому купить авто с пробегом у официального дилера, предоставляющего всю необходимую документацию и выполняющего легальное оформление автотранспортных средств.



Именно таким продавцом является автосалон Автобери, находящийся в Ульяновске. Покупатели автосалона получают массу преимуществ. После приема бу авто, здесь выполняется его предпродажная подготовка. Каждый покупатель Автобери получает годовую гарантию на приобретенный автомобиль. Например, если вы решите купить бу chevrolet у официального дилера, сможете получить гарантийную документацию, предоставляющую вам право на сервисные услуги абсолютно бесплатно. У авто с пробегом в этом автосалоне нет скрытых дефектов. Следовательно, вам не придется в дальнейшем проводить дорогостоящий ремонт.



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