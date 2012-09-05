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Автомобили с 1,4-литровыми двигателями
3 Января 2017
Теги: авто

Приятное впечатление произвели автомобили с 1,4-литровыми двигателями. Помимо того, что здесь явно лучше разгонная динамика (как благодаря двигателю, так и более «коротким» и «близким» передачам), доработана и подвеска — в первую очередь, улучшилась поперечная стабилизация, автомобиль перестал сильно крениться. На некоторых версиях появились усилитель рулевого управления и АБС.

Хотя к сервоусилителю руля на такой машине можно относиться как к излишеству (как мне кажется, он применяется скорее по соображениям маркетинга, нежели реальной необходимости), отрицательных эмоций при езде на машине с 1,4- литровым двигателем это не вызвало. Позволяя вращать руль одним пальцем при маневрировании в ограниченном пространстве, он обеспечивает неплохое реактивное действие и тем самым информирует водителя в быстрых поворотах о том, что происходит с передними колесами. Если вы хотите выгодно продать свой автомобиль, обратитесь в АвтоСкупку. Здесь выкуп авто в Перми происходит на весьма выгодных условиях и вам занего предложат максимальную стоимость.

Управляемость этой машины не восхитила, но и не расстроила. Несколько ленивая реакция на небольшие повороты руля (оно и лучше для «вертлявой» маленькой машинки), а в остальном — все ожидаемо. При быстром прохождении поворотов фазы сноса передней оси и последующего (после сброса газа) заноса растягивались на большее, чем ожидалось, время. В целом, поведение автомобиля с можно считать классическим переднеприводным», но, увы, никак не образцом. Схемы подвесок очень напоминают таковые нашего ВАЗ- 2108. Хорошо зарекомендовавшее себя и проверенное решение. Однако все более широкое применение эластокинематических связей для задней подвески в последнее время позволило значительно улучшить управляемость новых машин в поворотах. Здесь, увы, этого не почувствовалось.

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