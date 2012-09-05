Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Автомобили Mercedes




Автомобили Mercedes
2 Июня 2017
Теги: авто

Спрашивая у простого автолюбителя или же профессионального автомобилиста, какую марку авто он предпочитает по показателям престижа и качества, он непременно назовет Мерседес. Несмотря на существование более престижных и дорогих средств передвижения, данный бренд http://www.pro-mb.ru/mercedes_models.php продолжает считаться наиболее популярным и востребованным. А все дело в легенде, которая связана с этим автоконцерном. А начиналось все с 1886 г., когда немецкому предпринимателю и изобретателю Карлу Бенцу удалось собрать первый образец с двигателем внутреннего сгорания. Немногим ранее соотечественник Бенца - Готтлиб Даймлер изобрел мотоцикл с подобным двигателем. 

Именно Даймлер спустя шесть лет создал бренд Мерседес, зарегистрировав его в соответствии с действующим немецким законодательством. Так звали дочь Бенца, который стал компаньоном Даймлера. Мировая известность к бренду пришла с создания Вильгельмом Майбахом первой модели, которая развивала скорость до шестидесяти км/час. Тогда это являлось фантастическим показателем. Несмотря на изначальную конкуренцию между Даймлером и Бенцом, вскоре они сумели объединиться в 1926 г. С того времени бренд именовался уже Мерседес-Бенцом. 

Изначально автоконцерн http://www.pro-mb.ru/ избрал направление спортивных и легковых моделей. Однако наиболее востребованными стали представительские образцы, относящиеся к премиум-классу. Их в основном приобретали политики и президенты. Сегодня бренд по-праву считается лидером автомобильной промышленности. Такой фурор в машиностроении обусловлен смелыми решениями и качеством, которыми славится каждая модификация авто данной марки. Процесс поиска инновационных решений и совершенствования продукта компания не прекращает и по сей день. Она постоянно удивляет автолюбителей великолепными моделями, которые вы сможете протестировать в нашем автосалоне. 

Для этого достаточно перейти по домену http://www.pro-mb.ru/mercedes_test_drive_70.php и заказать тест. Мерседес сегодня ассоциируется с престижем и роскошью. Каждый обладатель данных авто может быть уверен, что водит наиболее качественное и надежное авто. Сочетание великолепной инженерии, отменных технических спецификаций, комфортабельности и удобства делает модели этой марки неповторимыми. Поэтому бренд всегда считается наиболее конкурентоспособным на международном рынке, обходя тем самым всех производителей аналогичной продукции.  

.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Fiat Gingo - . (+26)
Будет ли толк - . (+27)
Вниз головой с третьего этажа... - . (+69)
Горюнов-Авто - . (+88)
Но сам процесс... - . (+90)
Объем полезного - . (+71)
Chrysler Grand Voyager - . (+86)
Все на пикник - . (+78)
На беседу — с диктофоном... - . (+82)
Всем стоять! - . (+81)
Гонка откладывается... - . (+88)
Равенство в статике... - . (+173)
Допремьерный показ в Европе... - . (+127)
Недовольных нет? - . (+144)
Переподготовка экстерном... - . (+120)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке