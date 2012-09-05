Спрашивая у простого автолюбителя или же профессионального автомобилиста, какую марку авто он предпочитает по показателям престижа и качества, он непременно назовет Мерседес. Несмотря на существование более престижных и дорогих средств передвижения, данный бренд http://www.pro-mb.ru/mercedes_models.php продолжает считаться наиболее популярным и востребованным. А все дело в легенде, которая связана с этим автоконцерном. А начиналось все с 1886 г., когда немецкому предпринимателю и изобретателю Карлу Бенцу удалось собрать первый образец с двигателем внутреннего сгорания. Немногим ранее соотечественник Бенца - Готтлиб Даймлер изобрел мотоцикл с подобным двигателем.

Именно Даймлер спустя шесть лет создал бренд Мерседес, зарегистрировав его в соответствии с действующим немецким законодательством. Так звали дочь Бенца, который стал компаньоном Даймлера. Мировая известность к бренду пришла с создания Вильгельмом Майбахом первой модели, которая развивала скорость до шестидесяти км/час. Тогда это являлось фантастическим показателем. Несмотря на изначальную конкуренцию между Даймлером и Бенцом, вскоре они сумели объединиться в 1926 г. С того времени бренд именовался уже Мерседес-Бенцом.

Изначально автоконцерн http://www.pro-mb.ru/ избрал направление спортивных и легковых моделей. Однако наиболее востребованными стали представительские образцы, относящиеся к премиум-классу. Их в основном приобретали политики и президенты. Сегодня бренд по-праву считается лидером автомобильной промышленности. Такой фурор в машиностроении обусловлен смелыми решениями и качеством, которыми славится каждая модификация авто данной марки. Процесс поиска инновационных решений и совершенствования продукта компания не прекращает и по сей день. Она постоянно удивляет автолюбителей великолепными моделями, которые вы сможете протестировать в нашем автосалоне.

Для этого достаточно перейти по домену http://www.pro-mb.ru/mercedes_test_drive_70.php и заказать тест. Мерседес сегодня ассоциируется с престижем и роскошью. Каждый обладатель данных авто может быть уверен, что водит наиболее качественное и надежное авто. Сочетание великолепной инженерии, отменных технических спецификаций, комфортабельности и удобства делает модели этой марки неповторимыми. Поэтому бренд всегда считается наиболее конкурентоспособным на международном рынке, обходя тем самым всех производителей аналогичной продукции.

