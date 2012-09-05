Марка Лексус всегда ассоциируется с престижем, комфортом и японским качеством. Автосалон Лексус-Тольятти является официальным дилерским центром японского автоконцерна. Здесь представлен широчайший ряд новейших авто Лексус выпуска текущего года. Модели этого бренда отличаются надежными системами безопасности, впечатляющими ходовыми характеристиками, роскошными салонами и хорошо узнаваемым дизайном. Любой лексус в наличии в Тольятти для клиентов автосалона. Комплектация этих моделей отличается своей солидностью. В нее входят светодиодная оптика, средства навигации и медийные системы. Перечисленные элементы входят даже в комплектацию базовых моделей.



В онлайн-каталоге автосалона представлены актуальные авто марки. Также здесь можно найти специальные версии текущего года. Здесь вы сможете купить новый лексус nx 200, отличающийся хорошей управляемостью и комплектацией. Это новейшие модели молодежных кроссоверов. Они имеют полный (AWD) и передний привод. Оснащены кроссоверы двухлитровыми бензиновыми двигателями. Это 150-сильные и 238-сильные агрегаты. Доступны кроссоверы в комплектации Премиум, Прогрессив и Стандарт. Автолюбителей также заинтересует модель UX 200. Это компактный кроссовер с 150-сильным бензиновым двигателем. Его объем составляет 2 литра. Базовая комплектация данного авто сотоит из аудиосистемы с шестью динамиками, семидюймового LCD-дисплея и светодиодных фар. Выпускается модель и в версии #enjoy. Дооснащается она датчиками парковки, электрообогревом руля и рейлингами.



Из семейства полноразмерных внедорожников необходимо выделить восьмиместный LX 570. Оснащен он бензиновым 5-литровым движком. Также следует уделить внимание модификации LX 450D. Это авто оснащено 272-сильным дизелем. Умещается в салоне 5 человек. Обе эти модели оснащены лучшей версией Black Vision. Желающие смогут купить lexus rx 300 2020 года в автосалоне по наиболее приемлемой стоимости. Эта модель представлена двумя комплектациями - Преимум и Экзекютив. Отличается она премиальным уровнем комфорта, отменной управляемостью и утонченным дизайном. Цены в автосалоне рекомендованы самим производителем.



Модель ES 250 объединяет обновленные седаны. Они имеют низкую посадку, благодаря которой очень схожи со спортивными авто. Также следует выделить наличие обтекаемых линий кузова. Базовая комплектация комфорт объединяет десять подушек безопасности, систему интеллектуального доступа и электроприводной люк. В дилерском центре Лексус-Тольятти авто доступны также под заказ. Обращение в центр является наиболее безопасным способом покупки авто. Здесь представлен полный модельный ряд новинок японского автоконцерна. Клиенты могут рассчитывать на получение новых опций в процессе выбора, эксплуатации или же оформления авто.

