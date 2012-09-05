Екатеринбургские автолюбители могут воспользоваться услугами дилерского центра Лексус, предлагающего огромный выбор различных модификаций авто данной марки. Официальный статус дилера позволяет нам поставлять на отечественный рынок автомобили Лексус по наиболее выгодной для потребительской аудитории стоимости. А выгодные программы кредитования, лизинга и ТрейдИн позволяют приобретать их без всякого ущерба личному бюджету. В автосалоне созданы все условия комфортного обслуживания клиентуры. Авто Плюс всегда старается поощрять интерес российского потребителя к марке Лексус, предлагая множество преимуществ.



Мнение каждого клиента в автосалоне Лексус учитывается. Обратившись в клиентскую службу вы сможете получить исчерпывающую информацию по поводу любой представленной в реализацию модификации Лексус. Анализ мнений клиентуры помогает профессиональной команда Авто Плюс постоянно совершенствовать предоставляемые услуги и облегчать процесс выбора или же дальнейшего оформления авто. Интерес к разным модификациям Лексус постоянно увеличивается. Особенно следует выделить модель Lexus LX 570 2019, которая предоставляется будущим владельцам в различной комплектации.



Оснащается данная модификация Лексуса бензиновым двигателям. Полноприводный 4WD, АКПП-8 коробка и высокие показатели скорости придают этой модели особую привлекательность. Приобретение Лексуса выпуска этого года возможно по выгодным программам кредитования или же ТрейдИн. Кроме этого в АвтоПлюс желающие смогут поменять квартиру на авто. Также автосалон предлагает заинтересованным автолюбителем уникальную, бюджетную и функциональную модификацию новый Лексус UX в комплектации Энджой, FSport и Дискавери. Обе модели оснащены бензиновыми агрегатами, отличаются прекрасной управляемостью и оригинальным дизайнерским исполнением.



Лексус официальный сайт предлагает екатеринбуржцам широчайший выбор модельного ряда данного автогиганта. Здесь желающие с помощью клиентской службы смогут быстро подобрать подходящее авто и без потери драгоценного времени оформить необходимую документацию. Кроме этого АвтоПлюс предлагает потенциальным покупателям возможность предварительно записи на тест-драйв. Воспользоваться такой услугой желающие смогут через веб-ресурс автосалона. Благодаря тест-драйву, вы сумеете проверить заявленные показатели и параметры интересующей модели на практике и только после этого принять окончательное решение по ее приобретению.

