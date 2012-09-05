В 2020 году линейка автомобилей Kia не претерпела существенных изменений. В России по-прежнему популярностью пользуются следующие модели: Rio, Picanto, Rio X-Line и Ceed.





Rio

Rio считается самым популярным авто в модельном ряде этого производителя за счет своей экономичности. Решив купить Kia Rio у официального дилера, будущий владелец также может рассчитывать на:

прекрасные ходовые характеристики;

комфортабельность;

великолепные эксплуатационные качества;

щедрую технологическую оснащенность;

элегантность интерьера и экстерьера.

К преимуществам данной модели стоит отнести и ее функциональность. Несмотря на свой статус бюджетного автомобиля, Киа Рио оснащен множеством полезных систем безопасности и комфорта. Кроме стандартных электронных систем, владельцам этого авто доступна функция круиз-контроля, парктроники, камера заднего вида и множество других полезных опций.





Picanto

Модель Picanto, прежде всего, отличается своим ярким и стильным экстерьером. При этом она также оснащена всеми необходимыми технологиями комфорта и безопасности. К преимуществам Пиканто стоит отнести ее компактность. За счет этого качества обеспечивается превосходная динамика и маневренность. Такие характеристики позволяют утверждать, что Picanto является оптимальной моделью для городских условий.

Официальный дилер КИА в Екатеринбурге также акцентирует внимание на комфортабельности данного автомобиля. Несмотря на свою компактность, Пиканто обладает довольно-таки просторным салоном. Комфортабельность также обеспечивается за счет наличия опции подогрева передних сидений и рулевого колеса.





Rio X-Line

Rio X-Line – это универсальный кросс-хэтчбек, который идеально подходит для отечественных дорожных и климатических условий. Данная модель создана для комфортных и, главное, безопасных поездок независимо от качества дорожного покрытия и условий за бортом. Среди основных преимуществ этой модели важно отметить:

прекрасную динамику;

топливную экономичность;

способность быстро адаптироваться к самым сложным дорожным и климатическим условиям;

огромное количество доступных технологий, которые делают любую поездку максимально комфортной и безопасной.

Цена новой Киа Рио Х Лайн зависит от комплектации. Обратившись к официальному дилеру, потенциальный покупатель этого автомобиля может выбрать один из следующих вариантов комплектации:

Comfort;

Luxe;

Лига Европы;

Prestige;

Premium.





Ceed

В заключении стоит сказать несколько слов и о модели Ceed. Этот автомобиль уникален своим интерьером. Он полностью ориентирован на комфорт водителя и пассажиров. За счет этого в автомобиле Сид создается ощущение огромного свободного пространства, воздушности и легкости. Также важно отметить и высочайшее качество исполнения салона. Среди других плюсов этой модели можно выделить наличие интеллектуального круиз-контроля с функцией движения в пробке.



