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Автомобили Kia 2020 года
26 Августа 2020
Теги: авто

В 2020 году линейка автомобилей Kia не претерпела существенных изменений. В России по-прежнему популярностью пользуются следующие модели: Rio, Picanto, Rio X-Line и Ceed.


Rio

Rio считается самым популярным авто в модельном ряде этого производителя за счет своей экономичности. Решив купить Kia Rio у официального дилера, будущий владелец также может рассчитывать на:

  • прекрасные ходовые характеристики;
  • комфортабельность;
  • великолепные эксплуатационные качества;
  • щедрую технологическую оснащенность;
  • элегантность интерьера и экстерьера.

К преимуществам данной модели стоит отнести и ее функциональность. Несмотря на свой статус бюджетного автомобиля, Киа Рио оснащен множеством полезных систем безопасности и комфорта. Кроме стандартных электронных систем, владельцам этого авто доступна функция круиз-контроля, парктроники, камера заднего вида и множество других полезных опций.


Picanto

Модель Picanto, прежде всего, отличается своим ярким и стильным экстерьером. При этом она также оснащена всеми необходимыми технологиями комфорта и безопасности. К преимуществам Пиканто стоит отнести ее компактность. За счет этого качества обеспечивается превосходная динамика и маневренность. Такие характеристики позволяют утверждать, что Picanto является оптимальной моделью для городских условий.

Официальный дилер КИА в Екатеринбурге также акцентирует внимание на комфортабельности данного автомобиля. Несмотря на свою компактность, Пиканто обладает довольно-таки просторным салоном. Комфортабельность также обеспечивается за счет наличия опции подогрева передних сидений и рулевого колеса.


Rio X-Line

Rio X-Line – это универсальный кросс-хэтчбек, который идеально подходит для отечественных дорожных и климатических условий. Данная модель создана для комфортных и, главное, безопасных поездок независимо от качества дорожного покрытия и условий за бортом. Среди основных преимуществ этой модели важно отметить:

  • прекрасную динамику;
  • топливную экономичность;
  • способность быстро адаптироваться к самым сложным дорожным и климатическим условиям;
  • огромное количество доступных технологий, которые делают любую поездку максимально комфортной и безопасной.

Цена новой Киа Рио Х Лайн зависит от комплектации. Обратившись к официальному дилеру, потенциальный покупатель этого автомобиля может выбрать один из следующих вариантов комплектации:

  • Comfort;
  • Luxe;
  • Лига Европы;
  • Prestige;
  • Premium.

Ceed

В заключении стоит сказать несколько слов и о модели Ceed. Этот автомобиль уникален своим интерьером. Он полностью ориентирован на комфорт водителя и пассажиров. За счет этого в автомобиле Сид создается ощущение огромного свободного пространства, воздушности и легкости. Также важно отметить и высочайшее качество исполнения салона. Среди других плюсов этой модели можно выделить наличие интеллектуального круиз-контроля с функцией движения в пробке.


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