Автомобили китайского бренда Geely получили высокую оценку среди российских автолюбителей. Это комфортные, хорошо управляемые, безопасные и надежные транспортные средства, отличающиеся доступной стоимостью и выгодными условиями покупки, особенно если обратиться в автосалон официального дилера Geely в Сыктывкаре Квета-Авто. Сейчас на сайте официального дилера в Сыктывкаре geely-komi.ru представлены следующие модификации Джили - Атлас, Tugella, GS, Emgrand X7 и Coolray в разной комплектации. Впервые авто данной марки на отечественном рынке появились в 2009 г. Благодаря своей доступности, отличным ходовым характеристикам и стильному дизайнерскому исполнению они очень быстро завоевали сердца российских автомобилистов.



Сегодня любая модификация данной марки отвечает высоким стандартам безопасности и надежности. Особенно следует выделить новый модельный ряд, появившийся в 2020 г. Они обладают богатым технологичным оснащением и великолепными динамическими характеристиками. Если вы решите купить Geely Coolray 2021 года в Квета-Авто, получите автомобиль, отвечающий критериям моделей более высокого класса. Этот компактный, стильный кроссовер отличается эффектным дизайном, хорошей управляемостью и отличными ходовыми качествами. Оснащена модель турбодвигателем и высокотехнологичными установками.



Атлас относится к категории мощных внедорожников, выделяясь мощным дизайнерским исполнением и высокотехнологичным оснащением. Создана данная модель с использованием инновационных технологических достижений шведского автомобильного бренда Volvo. Если вы решите приобрести новый Джили Атлас в автосалоне Квета-Авто, получите ряд преимуществ и выгодное предложение от официального дилера. Внедорожник отличается прекрасной динамикой и добротным интерьерам. Не меньшим интересом среди автолюбителей пользуется городской кроссовер компактных размеров Emgrand X7. Прежде всего внимание привлекает солидный внешний вид этого автомобиля, а энергоемкая подвеска отличается надежностью.



Любители кросс-хэтчбека не пропустят Эмгранд Кросс (GS), относящийся к пятиместным бюджетным моделям. Создатели этого авто увеличили клиренс, чтобы улучшить проходимость. Щедрое оснащение обеспечивает великолепные ходовые качества. Кросс-купе Tugella относится к транспортным средствам премиум класса. В разработке данной модификации авто инженеры использовали платформу Volvo XC40. Квета-Авто является единственным официальным дилером китайского автопроизводителя на территории Республика Коми. Здесь любой желающий сможет приобрести подходящую модификацию Джели в авторассрочку, в рамках акций и скидок, которые объявляются регулярно. Цены рекомендованы самим производителем. Кроме этого автосалон обеспечивает финансирование покупки и первоклассное обслуживание.

