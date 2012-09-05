Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Автомобили Geely - доступно и выгодно




Автомобили Geely - доступно и выгодно
26 Мая 2021
Теги: авто

Автомобили китайского бренда Geely получили высокую оценку среди российских автолюбителей. Это комфортные, хорошо управляемые, безопасные и надежные транспортные средства, отличающиеся доступной стоимостью и выгодными условиями покупки, особенно если обратиться в автосалон официального дилера Geely в Сыктывкаре Квета-Авто. Сейчас на сайте официального дилера в Сыктывкаре geely-komi.ru представлены следующие модификации Джили - Атлас, Tugella, GS, Emgrand X7 и Coolray в разной комплектации. Впервые авто данной марки на отечественном рынке появились в 2009 г. Благодаря своей доступности, отличным ходовым характеристикам и стильному дизайнерскому исполнению они очень быстро завоевали сердца российских автомобилистов.

Сегодня любая модификация данной марки отвечает высоким стандартам безопасности и надежности. Особенно следует выделить новый модельный ряд, появившийся в 2020 г. Они обладают богатым технологичным оснащением и великолепными динамическими характеристиками. Если вы решите купить Geely Coolray 2021 года в Квета-Авто, получите автомобиль, отвечающий критериям моделей более высокого класса. Этот компактный, стильный кроссовер отличается эффектным дизайном, хорошей управляемостью и отличными ходовыми качествами. Оснащена модель турбодвигателем и высокотехнологичными установками.

Атлас относится к категории мощных внедорожников, выделяясь мощным дизайнерским исполнением и высокотехнологичным оснащением. Создана данная модель с использованием инновационных технологических достижений шведского автомобильного бренда Volvo. Если вы решите приобрести новый Джили Атлас в автосалоне Квета-Авто, получите ряд преимуществ и выгодное предложение от официального дилера. Внедорожник отличается прекрасной динамикой и добротным интерьерам. Не меньшим интересом среди автолюбителей пользуется городской кроссовер компактных размеров Emgrand X7. Прежде всего внимание привлекает солидный внешний вид этого автомобиля, а энергоемкая подвеска отличается надежностью.

Любители кросс-хэтчбека не пропустят Эмгранд Кросс (GS), относящийся к пятиместным бюджетным моделям. Создатели этого авто увеличили клиренс, чтобы улучшить проходимость. Щедрое оснащение обеспечивает великолепные ходовые качества. Кросс-купе Tugella относится к транспортным средствам премиум класса. В разработке данной модификации авто инженеры использовали платформу Volvo XC40. Квета-Авто является единственным официальным дилером китайского автопроизводителя на территории Республика Коми. Здесь любой желающий сможет приобрести подходящую модификацию Джели в авторассрочку, в рамках акций и скидок, которые объявляются регулярно. Цены рекомендованы самим производителем. Кроме этого автосалон обеспечивает финансирование покупки и первоклассное обслуживание.

.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Покупка автомобиля по объявлен... - . (+28)
Поезд Волга: честный обзор... - . (+168)
Покупка автомобиля по объявлен... - . (+125)
Стоит ли студенту идти учиться... - . (+121)
Онлайн-калькулятор растаможки ... - . (+111)
Покупка подержанного автомобил... - . (+103)
Аренда авто в условиях каранти... - . (+111)
Тюнинг автомобиля: что делают ... - . (+111)
Покупка автомобиля на автомоби... - . (+133)
Авто в рассрочку - . (+95)
Автобусы ПАЗ: оригинальные зап... - . (+133)
А к ботиночкам я шильце приспо... - . (+106)
Услуги автоломбарда по выдачи ... - . (+135)
Международные автоперевозки... - . (+163)
Продажа автомобилей в кредит... - . (+247)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке