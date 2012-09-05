Автомобили китайского бренда Geely получили высокую оценку среди
российских автолюбителей. Это комфортные, хорошо управляемые, безопасные
и надежные транспортные средства, отличающиеся доступной стоимостью и
выгодными условиями покупки, особенно если обратиться в автосалон
официального дилера Geely в Сыктывкаре Квета-Авто. Сейчас на сайте
официального дилера в Сыктывкаре geely-komi.ru представлены следующие
модификации Джили - Атлас, Tugella, GS, Emgrand X7 и Coolray в разной
комплектации. Впервые авто данной марки на отечественном рынке появились
в 2009 г. Благодаря своей доступности, отличным ходовым характеристикам
и стильному дизайнерскому исполнению они очень быстро завоевали сердца
российских автомобилистов.
Сегодня любая модификация данной марки отвечает высоким стандартам
безопасности и надежности. Особенно следует выделить новый модельный
ряд, появившийся в 2020 г. Они обладают богатым технологичным оснащением
и великолепными динамическими характеристиками. Если вы решите купить Geely Coolray 2021 года в Квета-Авто, получите автомобиль, отвечающий
критериям моделей более высокого класса. Этот компактный, стильный
кроссовер отличается эффектным дизайном, хорошей управляемостью и
отличными ходовыми качествами. Оснащена модель турбодвигателем и
высокотехнологичными установками.
Атлас относится к категории мощных внедорожников, выделяясь мощным
дизайнерским исполнением и высокотехнологичным оснащением. Создана
данная модель с использованием инновационных технологических достижений
шведского автомобильного бренда Volvo. Если вы решите приобрести новый Джили Атлас в автосалоне Квета-Авто, получите ряд преимуществ и
выгодное предложение от официального дилера. Внедорожник отличается
прекрасной динамикой и добротным интерьерам. Не меньшим интересом среди
автолюбителей пользуется городской кроссовер компактных размеров Emgrand
X7. Прежде всего внимание привлекает солидный внешний вид этого
автомобиля, а энергоемкая подвеска отличается надежностью.
Любители кросс-хэтчбека не пропустят Эмгранд Кросс (GS), относящийся к
пятиместным бюджетным моделям. Создатели этого авто увеличили клиренс,
чтобы улучшить проходимость. Щедрое оснащение обеспечивает великолепные
ходовые качества. Кросс-купе Tugella относится к транспортным средствам
премиум класса. В разработке данной модификации авто инженеры
использовали платформу Volvo XC40. Квета-Авто является единственным
официальным дилером китайского автопроизводителя на территории
Республика Коми. Здесь любой желающий сможет приобрести подходящую
модификацию Джели в авторассрочку, в рамках акций и скидок, которые
объявляются регулярно. Цены рекомендованы самим производителем. Кроме
этого автосалон обеспечивает финансирование покупки и первоклассное
обслуживание.