Специфической особенностью машин этого типажного ряда является трансмиссионный тормоз, которым комплектуются модели с автоматической коробкой. Чтобы вывести рычаг селектора из положения «парковка» и включить какую-нибудь передачу, надобно сперва хорошенько напрячься.

Отделение Chevrolet является самым крупным в составе корпорации General Motors и обладает самой широкой производственной программой, охватывающей как легковые, так и грузовые автомобили. Сегодня наш рассказ — о легковых автомобилях марки Chevrolet

Надувная «подушка безопасности» на моделях Lumina отсутствует; встроенный радиоприемник в стандартной комплектации не имеет даже кассетного проигрывателя, зато в качестве добавочного оборудования предлагаются три других аппарата, — два с кассетником и один с проигрывателем компакт-дисков. Новые в 1993 году цвета окраски кузова — белый и «адриатическая синь»; четырехдверный седан Euro 3,4 поставляется только черным, белым либо красным.

Номинально в серию входит также минивэн, выпускаемый отделением Chevrolet.