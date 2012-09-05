Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Автомобили Chevrolet




Автомобили Chevrolet
8 Февраля 2017
Теги: авто

Специфической особенностью машин этого типажного ряда является трансмиссионный тормоз, которым комплектуются модели с автоматической коробкой. Чтобы вывести рычаг селектора из положения «парковка» и включить какую-нибудь передачу, надобно сперва хорошенько напрячься.

Отделение Chevrolet является самым крупным в составе корпорации General Motors и обладает самой широкой производственной программой, охватывающей как легковые, так и грузовые автомобили. Сегодня наш рассказ — о легковых автомобилях марки Chevrolet

Надувная «подушка безопасности» на моделях Lumina отсутствует; встроенный радиоприемник в стандартной комплектации не имеет даже кассетного проигрывателя, зато в качестве добавочного оборудования предлагаются три других аппарата, — два с кассетником и один с проигрывателем компакт-дисков. Новые в 1993 году цвета окраски кузова — белый и «адриатическая синь»; четырехдверный седан Euro 3,4 поставляется только черным, белым либо красным.

Номинально в серию входит также минивэн, выпускаемый отделением Chevrolet.

 


.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Chevrolet Caprice - . (+44)
Chevrolet Lumina - . (+38)
Chevrolet Cavalier - . (+39)
Защита прав - . (+37)
Цена вопроса - . (+40)
Уход за автомобилем... - . (+27)
Автодоктор - Алина (+60)
Maserati Shamal — это произвед... - . (+46)
Импорт автомобилей... - . (+84)
Караул, нас защищают!... - . (+68)
Первый за всю историю фирмы... - . (+71)
По американской моде... - . (+67)
Популярность двухместной модел... - . (+89)
Широкий ассортимент тракторных... - . (+132)
Полуприцепы от ЧМЗАП... - . (+90)
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:58, 8 Июля 2013
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке