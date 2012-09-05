Changan Automobile (Чанган) — один из крупнейших китайских автопроизводителей с более чем 150-летней историей. Компания основана в 1862 году и имеет богатый опыт в производстве автомобилей. Changan активно сотрудничает с такими мировыми гигантами, как Ford, Mazda и Suzuki, что позволяет компании внедрять передовые технологии и высокие стандарты качества.

Технологии и Инновации

Безопасность

Changan уделяет большое внимание безопасности своих автомобилей. Множество моделей, том числе чанган еада, оснащены системами активной и пассивной безопасности, такими как антиблокировочная система тормозов (ABS), электронная система распределения тормозных усилий (EBD), система контроля устойчивости (ESC) и множеством подушек безопасности.

Экологичность

Компания активно развивает направления электромобилей и гибридных технологий. Changan ставит цель стать лидером в области экологически чистых транспортных средств и планирует выпустить более 30 новых моделей электромобилей к 2025 году.

Связь и Автоматизация

Многие модели Changan оснащены современными мультимедийными системами с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также интеллектуальными системами помощи водителю (ADAS), включающими адаптивный круиз-контроль, систему удержания полосы и автоматическое экстренное торможение.

Популярные Модели

Changan CS35 Plus

Этот компактный кроссовер стал одной из самых популярных моделей Changan http://maximum-changan.ru/models/eadoplus/ благодаря своему стильному дизайну, высокому уровню комфорта и широкому набору современных технологий. Он оснащен двигателями объемом 1,6 и 1,4 литра с турбонаддувом, что обеспечивает хорошую динамику и экономичность.

Changan CS55

Среднеразмерный кроссовер, который сочетает в себе мощность и элегантность. CS55 предлагает просторный салон, богатую комплектацию и высокие стандарты безопасности. Двигатели объемом 1,5 литра с турбонаддувом обеспечивают уверенное движение как в городе, так и на трассе.

Changan Eado

Седан Eado отличается современным дизайном, высоким уровнем комфорта и отличными техническими характеристиками. Он доступен в версиях с бензиновыми и электрическими двигателями, что делает его привлекательным выбором как для традиционных, так и для экологически сознательных водителей.

Changan UNI-T

Это одна из новейших моделей в линейке Changan, представляющая собой компактный кроссовер с футуристическим дизайном и передовыми технологиями. UNI-T оснащен системой автопилота, системой распознавания лиц и другими инновационными функциями, которые делают его одним из самых передовых автомобилей в своем классе.

Changan https://maximum-changan.ru/models/eadoplus/ активно развивает свои технологии и расширяет модельный ряд, что позволяет компании укреплять позиции на мировом рынке. Автомобили Changan предлагают высокий уровень качества, безопасности и инноваций, что делает их конкурентоспособными среди ведущих мировых брендов. С учетом амбициозных планов по развитию электромобилей и расширению ассортимента, Changan имеет все шансы стать еще более значимым игроком на глобальной автомобильной сцене.