Из французских автомобилей к бизнес-классу несомненно стоит отнести новый Ситроен ХМ, который, несмотря на авангардный дизайн, сохраняет традиционный стиль фирмы и перекликается с представительскими машинами серии DS 60-х годов, которые не раз спасали от покушений тогдашнего президента Франции генерала де Голля. Отличительная особенность большинства Ситроенов — гидропневматическая подвеска столь сложной конструкции, что до недавнего времени ни одна автофирма в мире, кроме Отомобиль Ситроен, не оснащала ей свои машины. На модели ХМ использована электронная гидропневматическая подвеска Гидрактив, которая с помощью нескольких датчиков, связанных в единую систему с ЭВМ, за сотые доли секунды изменяет жесткость сообразно каждой выбоине и кочке, попадающейся на дороге. Активная подвеска автоматически гасит крен на по-воротах, клевки при резком торможении, исключает рысканье машины при интенсивном разгоне и обеспечивает столь мягкий и плавный ход, что ведущие фирмы сейчас лихорадочно бьются над аналогичными собственными конструкциями. Хотите сделать автомобиль более стильным и ярким? Сделайте тюнинг тут и твое авто станет уникальным.

Еще один французский автомобиль бизнес-класса — Пежо 605, новая модель, которую чуть было не решили выпускать у нас на ГАЗе, но не сошлись в цене и передумали. На Скандинавском полуострове, в Швеции, обосновались две солидные фирмы, машины которых пользуются устойчивым спросом во всем мире и особенно в тех его районах, где температура нередко опускается значительно ниже нуля; кстати, наша страна входит в их число. Вольво и СААБ начинали с автомобилей среднего класса, но последние модели Вольво 960 и СААБ 9000 CS свидетельствуют о стремлении шведов занять прочное положение на рынке ступенькой повыше.

А как же признанные законодатели мод, англичане? Уж с Роллс-Ройсом- то ни один Мерседес даже рядом не стоит. Действительно, любой Ролле или Бентли (что почти одно и то же) стоит в два раза дороже самого дорого Мерседеса. Но именно это, как ни странно, и не позволяет отнести их к бизнес-классу, ибо такие машины все же для пижонов (кинозвезд, мафиози и иже с ними), а бизнесмену, как ни крути, необходима некоторая доля практичности и здравого смысла. Переплачивать вдвое за такой «шкаф» только из-за того, что он собран вручную и несет легендарную марку, могут лишь люди слишком богатые и слишком эксцентричные.