Сегодня автомобили ŠKODA пользуются огромным спросом среди россиян. Это один из наиболее уважаемых и почитаемых брендов, имеющим вековой опыт производства легковых авто. Надежные, практичные и недорогие авто чешской марки представляют собой синтез последних технологических достижений, динамичных линий экстерьера и узнаваемого дизайна. Каждая из моделей данного бренда собрана с использованием инноваций. Разработчики позаботились и об экологии, уделяя при этом внимание к безопасности и комфорту водителей с пассажирами.



АСМОТО Славия является официальным дилерским центром чешской марки, предлагая заинтересованным покупателям богатый выбор моделей этого бренда. Любой желающий недорого купить шкода октавия 2020 у официального дилера, который представляет собой универсальную модель, оснащенную усиленной подвеской. Салон авто полноформатный, а технические характеристики - достойные. Отличается Октавия высоким уровнем комфорта и безопасности, соответствующим стандартам моделей премиального класса. На таком авто можно удобно и приятно передвигаться по городским автомагистралям, не беспокоясь о безопасности.



Через веб-сайт дилера доступна и новая шкода октавия комби купить купить в Екатеринбурге по оптимальной стоимости. Это модифицированная модель Октавия, обладающая прекрасной маневренностью и экономным расходом топлива. Если вы выберите Рапид, получите пятиместное авто, рассчитанное для городских и семейных экскурсий. На Рапиде вы сможете ездить в загородный особняк или же на пикник. Салон модели отличается простором. Здесь свободно умещается пять пассажиров. Модель KAROQ является преднеприводным приводом Шкода. В продажу на отечественном рынке машина появилась в текущем году. Базовая комплектация объединяет подушки безопасности, подогреваемые кресла, крепления Изофикс и кондиционер. В рейтинге безопасности EuroNCAP модель получила пять звезд. Не менее интересной модификацией является KODIAQ. Выпускается он в двух вариантах - в пятиместном и семиместном. Привод может быть полным или же передним. А движок может быть дизельным или же бензиновым. Подойдет машина как для экстремальных вояжей, также и для перемещения по городским улицам. Нельзя обойти стороной и SUPERB. Он является флагманом чешского бренда. Отличается модель гармоничными пропорциями и элегантным экстерьером. Салон представительского класса отделан на высочайшем уровне. Оборудован SUPERB светодиодной оптикой, элементами помощи водителю при передвижении, системой активной безопасности и комплектом подушек.



Любая новая skoda 2020, купленная у официального дилера, поставляется новым владельцам с необходимой гарантийной документацией. Стоимость меняется в зависимости от комплектации. В базовую комплектацию входит бортовой компьютер, системы Эра-Глонасс, передние подушки и электроусилитель руля.

