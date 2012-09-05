Сегодня автомобили ŠKODA пользуются огромным спросом среди
россиян. Это один из наиболее уважаемых и почитаемых брендов, имеющим
вековой опыт производства легковых авто. Надежные, практичные и
недорогие авто чешской марки представляют собой синтез последних
технологических достижений, динамичных линий экстерьера и узнаваемого
дизайна. Каждая из моделей данного бренда собрана с использованием
инноваций. Разработчики позаботились и об экологии, уделяя при этом
внимание к безопасности и комфорту водителей с пассажирами.
АСМОТО Славия является официальным дилерским центром чешской марки,
предлагая заинтересованным покупателям богатый выбор моделей этого
бренда. Любой желающий недорого купить шкода октавия 2020 у
официального дилера, который представляет собой универсальную модель,
оснащенную усиленной подвеской. Салон авто полноформатный, а технические
характеристики - достойные. Отличается Октавия высоким уровнем комфорта
и безопасности, соответствующим стандартам моделей премиального класса.
На таком авто можно удобно и приятно передвигаться по городским
автомагистралям, не беспокоясь о безопасности.
Через веб-сайт дилера доступна и новая шкода октавия комби купить купить в
Екатеринбурге по оптимальной стоимости. Это модифицированная модель
Октавия, обладающая прекрасной маневренностью и экономным расходом
топлива. Если вы выберите Рапид, получите пятиместное авто, рассчитанное
для городских и семейных экскурсий. На Рапиде вы сможете ездить в
загородный особняк или же на пикник. Салон модели отличается простором.
Здесь свободно умещается пять пассажиров. Модель KAROQ является
преднеприводным приводом Шкода. В продажу на отечественном рынке машина
появилась в текущем году. Базовая комплектация объединяет подушки
безопасности, подогреваемые кресла, крепления Изофикс и кондиционер. В
рейтинге безопасности EuroNCAP модель получила пять звезд. Не менее
интересной модификацией является KODIAQ. Выпускается он в двух вариантах
- в пятиместном и семиместном. Привод может быть полным или же
передним. А движок может быть дизельным или же бензиновым. Подойдет
машина как для экстремальных вояжей, также и для перемещения по
городским улицам. Нельзя обойти стороной и SUPERB. Он является флагманом
чешского бренда. Отличается модель гармоничными пропорциями и
элегантным экстерьером. Салон представительского класса отделан на
высочайшем уровне. Оборудован SUPERB светодиодной оптикой, элементами
помощи водителю при передвижении, системой активной безопасности и
комплектом подушек.
Любая новая skoda 2020, купленная у официального дилера, поставляется
новым владельцам с необходимой гарантийной документацией. Стоимость
меняется в зависимости от комплектации. В базовую комплектацию входит
бортовой компьютер, системы Эра-Глонасс, передние подушки и
электроусилитель руля.