Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Автомобили ŠKODA




Автомобили ŠKODA
11 Сентября 2020
Теги: авто

Сегодня автомобили ŠKODA пользуются огромным спросом среди россиян. Это один из наиболее уважаемых и почитаемых брендов, имеющим вековой опыт производства легковых авто. Надежные, практичные и недорогие авто чешской марки представляют собой синтез последних технологических достижений, динамичных линий экстерьера и узнаваемого дизайна. Каждая из моделей данного бренда собрана с использованием инноваций. Разработчики позаботились и об экологии, уделяя при этом внимание к безопасности и комфорту водителей с пассажирами.

АСМОТО Славия является официальным дилерским центром чешской марки, предлагая заинтересованным покупателям богатый выбор моделей этого бренда. Любой желающий недорого купить шкода октавия 2020 у официального дилера, который представляет собой универсальную модель, оснащенную усиленной подвеской. Салон авто полноформатный, а технические характеристики - достойные. Отличается Октавия высоким уровнем комфорта и безопасности, соответствующим стандартам моделей премиального класса. На таком авто можно удобно и приятно передвигаться по городским автомагистралям, не беспокоясь о безопасности.

Через веб-сайт дилера доступна и новая шкода октавия комби купить купить в Екатеринбурге по оптимальной стоимости. Это модифицированная модель Октавия, обладающая прекрасной маневренностью и экономным расходом топлива. Если вы выберите Рапид, получите пятиместное авто, рассчитанное для городских и семейных экскурсий. На Рапиде вы сможете ездить в загородный особняк или же на пикник. Салон модели отличается простором. Здесь свободно умещается пять пассажиров. Модель KAROQ является преднеприводным приводом Шкода. В продажу на отечественном рынке машина появилась в текущем году. Базовая комплектация объединяет подушки безопасности, подогреваемые кресла, крепления Изофикс и кондиционер. В рейтинге безопасности EuroNCAP модель получила пять звезд. Не менее интересной модификацией является KODIAQ. Выпускается он в двух вариантах - в пятиместном и семиместном. Привод может быть полным или же передним. А движок может быть дизельным или же бензиновым. Подойдет машина как для экстремальных вояжей, также и для перемещения по городским улицам. Нельзя обойти стороной и SUPERB. Он является флагманом чешского бренда. Отличается модель гармоничными пропорциями и элегантным экстерьером. Салон представительского класса отделан на высочайшем уровне. Оборудован SUPERB светодиодной оптикой, элементами помощи водителю при передвижении, системой активной безопасности и комплектом подушек.

Любая новая skoda 2020, купленная у официального дилера, поставляется новым владельцам с необходимой гарантийной документацией. Стоимость меняется в зависимости от комплектации. В базовую комплектацию входит бортовой компьютер, системы Эра-Глонасс, передние подушки и электроусилитель руля.

.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Современные автомобильные тюне... - . (+36)
Нужные вещи - . (+95)
Не все гладко - . (+99)
Аренда Бентли в Киеве... - . (+119)
Спорный вкус - . (+103)
Цель — Америка - . (+91)
Вспомним обязанности... - . (+98)
Достучаться до небес... - . (+126)
Как спасти целый город... - . (+117)
Солнечный аккумулятор... - . (+137)
Коротко о главном... - . (+116)
Муза черчения Renault Cliospac... - . (+100)
Автомобили Kia 2020 года... - . (+125)
Под светом молнии... - . (+136)
Все, что нужно знать о выкупе ... - . (+124)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке