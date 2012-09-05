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Автомобиль с задним расположением двигателя
15 Марта 2018
Теги: авто

Автомобиль с задним расположением двигателя имеет большой момент инерции относительно поперечной и вертикальной осей, так как вес силового агрегата, расположенного в задней части, должен быть уравновешен в передней части топливным баком, запасным колесом и багажником (чтобы обеспечить благоприятное распределение нагрузки на передние и задние колёса). Большой момент инерции автомобиля улучшает ездовые качества, но ухудшает управляемость. Момент инерции, являющийся мерой сопротивления угловым ускорениям, замедляет колебания относительно поперечной и вертикальной осей. В результате продольные колебания кузова автомобиля уменьшаются и комфортабельность увеличивается, но при этом автомобиль становится менее чувствительным к управлению, особенно на больших скоростях, так как нужно преодолеть большое сопротивление, чтобы изменить направление его движения.

Кроме того, при расположении наиболее тяжёлого агрегата — двигателя — в задней части автомобиль имеет тенденцию к потере устойчивости на больших скоростях. Для обеспечения устойчивости автомобиля на высоких скоростях его центр тяжести должен быть расположен впереди точки приложения равнодействующей силы сопротивления воздуха, что затруднено при расположении двигателя позади заднего моста. Поэтому у большинства предложенных автомобилей с задним расположением двигателя последний установлен впереди заднего моста.

Однако практически невозможно разместить силовой агрегат современного легкового автомобиля перед задним мостом, не стесняя пассажиров. Исследование ряда проблем, связанных с задним расположением двигателей, показало, что практически сзади может быть установлен двигатель, имеющий по крайней мере вдвое меньший рабочий объём, чем у большинства современных американских двигателей.


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тут были комменты. RIP!






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