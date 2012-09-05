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Автомобиль или рюкзак?
15 Октября 2018
Теги: авто

История, даже недолгая, должна нас чему-то учить, а потому с нее и начнем Милые и наивные были годы, но недолгие. Завершились они неожиданной хрущевской установкой: «Частный автомобиль — это не наш, не социалистический путь». Естественно, последовал мощнейший идеологический и административный прессинг, в том числе запрет продажи старых машин друг другу (только сдача за гроши в госскупку!), многократный рост цен на новые, распределение их «компетентными органами». Вскоре само понятие «автомобилизм» качественно изменилось, машина стала атрибутом престижности, показателем расслоения общества (вспомните классику — фильм «Берегись автомобиля»). Подлинные автомобилисты повесили носы, а когда в зале Дома ученых профессор Д. Великанов пророчествовал с трибуны, что время массовых частных автомобилей неминуемо придет, слушателей прошибал холодный пот: лагеря то на Колыме целы, никто их не упразднял...

Парадоксально, но в то же самое время шел процесс и противоположного свойства. Запорожский завод Коммунар, еще до «нового курса» начавший выпускать микролитражки сугубо личного пользования, благополучно продолжал свое дело. Немного неуклюжий, с кучей недостатков, но с худо-бедно приемлемой ценой, маленький Запорожец был машиной именно того класса, который нужен индивидуальному владельцу в стране с низким уровнем жизни. Казалось бы: решили извести «частника» — надо ликвидировать и эту машину. Но нет, фарисейство у нас всегда было на высоте. Властям Запорожец с его мизерным выпуском ничуть не мешал проводить свою доктрину и при этом работал на имидж либеральности, а в жизни автолюбителей, увы, мало что менял. Штука-то подходящая, да где она? В основном в собесах, для инвалидов. Хотите затонировать автомобиль согласно ГОСТу? Используйте атермальную пленку http://aps-motors34.ru/levoe-meny/ton/atermalnaya-tonirovka.html. Она также защищает от солнечных лучей и ультрафиолета.

Следующая веха уже близка к нынешнему времени — это начало 70-х. Давно завершилась так называемая эра волюнтаризма с ее выкрутасами, на Волге построен гигантский завод, выпускающий легковые машины для «частника» (прав-таки оказался профессор Великанов). Покупать их теперь никому не зазорно, были бы деньги. Свободной продажи, понятно, нет, но есть лимиты на предприятиях, есть «дикие» очереди, — словом, при сильном желании пробиться можно. Что же касается денег, то картина такова. Первая цена ВАЗ-2101 — 5500 рублей или 35—40 инженерских окладов, то есть по всем расчетам — за гранью реальности. Но на дворе эпоха застоя, люди научились занимать, подрабатывать, «химичить» любыми способами, короче — как-то выкручиваться. Смешно, но именно этот период оказался самым благоприятным из всех, что были до сих пор. Ну а дальше, собственно, кончается история и начинаются уже наши времена, а о них чуть позже. Пока же позволим себе еще один экскурс, теперь — в послевоенную Европу.

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тут были комменты. RIP!






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