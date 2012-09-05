Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Автомобиль для большого города




Автомобиль для большого города
23 Марта 2019
Теги: авто

В Узбекистане собирается и другая модель корейского концерна, “Daewoo Tico”. Эта машина - идеальный автомобиль для большого города. Легкий, острый, довольно динамичный - в управлении “Tico” отчасти напоминает карт. Это настоящий “король мегаполиса”. За невероятную пронырливость на улицах эту малютку так и подмывает назвать “четырехместным мотороллером”. Увы, колеса машины также имеют почти мотороллерный формат -135 R12 - что делает болезненным преодоление асфальтовых выбоин. Пятидверная машина оснащена такой же рядной “трешкой” объемом 0,8 литра, что и “Damas”. Правда, мотор форсирован: 41 л.с. вместо 38 у микроавтобуса.

Столь скромной, на первый взгляд, мощности с лихвой хватает 600-килограммовой крохе. Кроме того, “Tico” - самая дешевая модель среди иномарок. Так,в стандартном исполнении она продается всего за $6.500. Еще $1.000 придется доплатить за исполнение “DLX”, чье оснащение включает в себя радиоприемник, велюровый салон, полку багажника, а также обогрев заднего стекла. Тем же, кто желает даже в самые жаркие летние дни ощущать прохладу в салоне, имеет смысл заплатить еще $500 за установку кондиционера.

Еще один “автороллер” с Востока - японский “Subaru Vivio” - придется по вкусу юным леди. Лупоглазый автомобильчик, внешне напоминающий плюшевого медвежонка, оснащен рядной “четверкой” объемом 658 “кубиков” и мощностью 44 л.с. За $7.500 можно выбрать как трех-, так и пятидверный вариант. Правда, в любом случае автомобиль будет, как любил говаривать Генри Форд, “голеньким, подобно новорожденному бэби”, то есть лишенным какого-то ни было дополнительного оснащения.

 

 


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
“ZR 600EFI”: баллистическая ра... - . (+39)
Сургутский Тойота-центр... - . (+59)
GPS Навигаторы - . (+49)
Arctic Cat Pantera - . (+56)
Российская нефтегазовая компан... - . (+102)
Знак инвалид на автомобиле нов... - . (+63)
SeVille Touring Sedan - . (+58)
Возможности Kia Pride... - . (+60)
Отказ Баррикелло... - . (+88)
Герой уик-энда- Фернандо Алонс... - . (+92)
Разница в цене - . (+94)
“VR5” нак источник сомнений... - . (+96)
Шумахер-младший - . (+77)
Land Rover - лучший из премиум... - . (+126)
Форсаж: запчасти Камминз... - . (+102)
Популярное на форуме
Самуи (Путеводитель)... - 04:48, 9 Марта 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 18:06, 27 Января 2019
Спроси большого начальника ГАИ... - 18:05, 27 Января 2019
Автошоу в Киеве 2012... - 15:58, 19 Января 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 02:38, 17 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке