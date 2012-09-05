В Узбекистане собирается и другая модель корейского концерна, “Daewoo Tico”. Эта машина - идеальный автомобиль для большого города. Легкий, острый, довольно динамичный - в управлении “Tico” отчасти напоминает карт. Это настоящий “король мегаполиса”. За невероятную пронырливость на улицах эту малютку так и подмывает назвать “четырехместным мотороллером”. Увы, колеса машины также имеют почти мотороллерный формат -135 R12 - что делает болезненным преодоление асфальтовых выбоин. Пятидверная машина оснащена такой же рядной “трешкой” объемом 0,8 литра, что и “Damas”. Правда, мотор форсирован: 41 л.с. вместо 38 у микроавтобуса.

Столь скромной, на первый взгляд, мощности с лихвой хватает 600-килограммовой крохе. Кроме того, “Tico” - самая дешевая модель среди иномарок. Так,в стандартном исполнении она продается всего за $6.500. Еще $1.000 придется доплатить за исполнение “DLX”, чье оснащение включает в себя радиоприемник, велюровый салон, полку багажника, а также обогрев заднего стекла. Тем же, кто желает даже в самые жаркие летние дни ощущать прохладу в салоне, имеет смысл заплатить еще $500 за установку кондиционера.

Еще один “автороллер” с Востока - японский “Subaru Vivio” - придется по вкусу юным леди. Лупоглазый автомобильчик, внешне напоминающий плюшевого медвежонка, оснащен рядной “четверкой” объемом 658 “кубиков” и мощностью 44 л.с. За $7.500 можно выбрать как трех-, так и пятидверный вариант. Правда, в любом случае автомобиль будет, как любил говаривать Генри Форд, “голеньким, подобно новорожденному бэби”, то есть лишенным какого-то ни было дополнительного оснащения.