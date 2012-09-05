При том, что выбора у Украины не было. Зато была ухудшающаяся с каждым днем ситуация в практически остановившейся отрасли. А заинтересованность корпорации DAEWOO, даже после 3-х летних переговоров, была столь очевидна что, не дожидаясь второго чтения в Парламенте законопроекта, корпорация вначале предоставляет кредит на погашение не бюджетных долгов АВТОЗАЗа в размере $78 млн. (напомним, что Государство списало долги АВТОЗАЗа бюджету в размере $60 млн.), а затем 17 сентября подписывает соглашение о создании совместного предприятия по производству автомобилей.

Но вот Рубикон преодолен - и что же делать теперь СП, заявившем о выпуске 230 тыс. авто (из них 80 тыс. ТАВРИЙ) в год? Можно уповать на протекционизм государства, как делается не только у нас, но и в Бельгии, Франции и Англии, где закрытие заводов национальных производителей становится политическим событием и дестабилизирует общество.

Но большинство автопроизводителей уже поняли, что природа их бизнеса изменяется и соответственно организация промышленности должна изменится - из национальной, экспортно-ориентированной стать глобальной системой с производством, рассеянным по всему миру. Фирмы, ориентированные на сбыт, в основном на внутренний рынок типа Chrysler, или Renault рискуют быть съеденными. Существенно то, что стоимость сборки готового автомобиля составляет менее 10% себестоимости, остальные приходятся на стоимость комплектующих, маркетинг и ОКР. Всего 3 часа рабочего времени затрачивается в Елабуге на сборку Chevrolet Blazer из поставляемых из Бразилии)!) машинокомплектов. Всего 105 долларов стоимости из конечных, продажных 23 тысяч создается на этом этапе в России. В случае неудачи GM рискует только потерей рынка сбыта для своих машинокомплектов, которым в Россия в полной мере еще не стала.