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Автомир Богемия
25 Января 2019
Теги: авто

Корпоративная клиентура и частные лица могут воспользоваться всеми преимуществами официального дилера известнейшего автомобильного бренда Шкода, обратившись в Автомир Богемия. Здесь представлен огромный выбор наиболее популярных моделей в любой комплектации. Поклонникам чешских авто Шкода прекрасно известно, что этот мировой бренд давно занимается внедрением инновационных технологий. Модельный ряд чешского автогиганта состоит из комфортных универсалов или же мощных кроссоверов. Кроме этого он постоянно обновляется, пополняясь при этом актуальными новинками.

Автомир Богемия https://www.bogemia-skd.ru всегда имеет в наличии интересующие вас модификации Шкода. При этом, совсем не обязательно ждать приезда выбранного вами авто под заказ. В автосалоне вы сможете приобрести понравившуюся вам Шкоду и без лишних задержек отправиться на ней практически моментально. Сеть автосалонов также предлагает сервис Trade-in под выгодные для вас кредитные условия. Также автолюбителям здесь доступен лизинг. Благодаря программе Трейд-Ин, любой желающий сможет пересесть в новое авто, не думая о проблемах продажи старой машины. Такая программа поможет сэкономить серьезные суммы на приобретении.

В Автомире Богемия вы сможете воспользоваться спецпредложениями и выгодными ценами. Каждая модификация Шкода здесь предлагается по наиболее оптимальной стоимости. Кроме этого, официальный дилер регулярно проводит разнообразные акции, которые позволяют клиентуре дополнительно сэкономить как на приобретении выбранной модели, также и на сервисном обслуживании. Во время поиска подходящей для вас модели, можно воспользоваться услугой тест-драйва. Это поможет вам проверить Шкоду в движении. Для этого вам нужно лишь подобрать ближайший столичный автосалон и заранее записаться на предстоящий тест-драйв.

Дилер предлагает своей клиентуре и сервисное обслуживание с качественным ремонтом, а также комплексным гарантийным или же постгарантийным сервисом. В сервис-центрах Автомир Богемия владельцы Шкода могут заказать любые нужные им запчасти, а также аксессуары оригинального производства. Корпоративные клиенты смогут воспользоваться особыми условиями дилера и выгодными программами страхования. В выборе подходящих моделей клиентуре помогают высококвалифицированные консультанты сети автосалонов с учетом всех их пожеланий.

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